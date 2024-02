Luca Zingaretti dedica una poesia alla moglie Luisa Ranieri per il suo compleanno

"L'occhio tuo che me brilla, me da una contentezza!", l'omaggio dell'attore alla moglie

La coppia sul set dello spot televisivo Garofalo

Unspeciale quello cheha deciso di fare alla moglieper i suoi 49 anni. Si tratta di unain romanescodolce e ruvida come il dialetto. Una poesia pubblica su Instagram che ha subito fatto il giro del web incassando commenti positivi e like di tanti follower.Ecco ildella poesia che ha scatenato il web, dopo la pubblicazione sui social: La mattina che me svejo E nun te trovo accanto, Me sento tutto strano Me manchi proprio tanto. Sarà che la mattina, Appena apro l’occhi, C’ho voglia de sentitte, Bisogna che me tocchi. Perché quanno me giro E trovo il tuo calore, Er mondo me soride, Se riempie de colore Sarà quel tuo soriso, Sarà la tua bellezza, L’occhio tuo che me brilla Me da na contentezza E allora me domando, Sapendo la fortuna, Che vojo nella vita? Nn sto a cercà la luna! La donna tanto amata, Che s’abbraccia a me silente E nun vojo niente altro Nun vojo sapè nienteLa coppia, sempre apprezzatissima dal pubblico e richiestissima da cinema e tv, dopo aver prodotto il cartone animato di successoper bambini sulla corretta alimentazione in onda su RaiYoYo , tornerà sul piccolo schermo con nuovi progetti. Luisa Ranieri la vedremo su Raiuno a partire dall’8 gennaio con la seconda stagione della serie ", mentre lo storico Commissario Montalbano, a breve, sarà protagonista della seconda stagione ", la serie Sky . Inoltre l'attore, per la prima volta, condurrà il 1° gennaio il programma di Roberto Bolle , "La coppia due anni fa è stata scelta anche dal famosoper uno spot televisivo. Il messaggio della campagna era quello di vedere la vita di tutti i giorni come colei che merita i migliori applausi: come quando mangi un gustoso piatto di pasta con le persone che più ami. Se poi i commensali erano Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, e la pasta veniva prodotta nel più antico pastificio di Gragnano, dal 1789, studiata per essere perfettamente al dente, allora la vita diventava "". I due attori si prestarono con ironia al gioco creativo che li vedeva cenare finalmente soli mentre in realtà venivano osservati quasi in mondovisione . I due artisti stanno insieme dal 2005, in precedenza Zingaretti è stato sposato con la giornalista e scrittrice. Per i due attori il set è stato galeotto: si sono conosciuti, infatti, durante le riprese della miniserie televisiva "". La coppia si è sposata nel 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano, e ha, Emma e Bianca.