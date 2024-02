Madonna su Tiktok: "Se non faccio canestro sono gay". Coming out o solo provocazione?

Il tweet di Casillas

Il passato amoroso di Madonna

Bisessuale dichiarata: ma sarà gay?

" (letteralmente, "Se lo manco sono gay") e quando manca il cestino verso il quale sta lanciando un capo di biancheria cosa fa? Spallucce, sorriso sarcastico e il filmato si interrompe., 64 anni, torna a far parlare di sé. Anzi alza una vera e propria bufera di commenti e polemiche.L'artista, infatti, domenica sera ha pubblicato suin cui cerca diin un cesto conlanciati dall'altro lato della stanza. Ad accompagnare il gesto, come una sfida con se stessa, la scritta: "Se non riesco, sono gay". E, neanche a farlo apposta, non ci va nemmeno vicina a centrale l'obiettivo. Poco male, se non che la clip, di 5 secondi appena, ha acceso i già bollenti spiriti del web. Poche ore prima infatti c'era stata l'affaire. Sul profilo Twitter dell'ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola era apparsa una frase, breve ma significativa: "". Un'uscita a vuoto, rimossa e poi corretta con un messaggio di scuse: "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente," ha scritto il campione iberico". Intanto però la notizia (vera o falsa che fosse) aveva scatenato le reazioni degli utenti, nonostante gli stessi siti locali sollevassero dubbi di autenticità, ipotizzando che si trattasse di una provocazione, o uno scherzo. Ma in Spagna molti hanno letto quel primo tweet anche come una battuta infelice, una risposta diretta di Casillas a tutte le voci di flirt che gli vengono da tempo attribuiti. Certo non è facendo ricorso ache si possono spegnere le dicerie.È forse a questo esempio tutt'altro che edificante che si è ispirata Madonna? Non si sa, quel che è certo è che la popstar, nel video su TikTok sembra proprio dichiararsi omosessuale . Adottando però un atteggiamento un po' strano, che ricorda un gioco da bambini in cui, in coro, si urla "chi non salta è..." aggiungendo un aggettivo o un nome di qualcosa che non ci piace. Sarà un'impressione ma il passo da "Chi non salta è uno uno sfigato" a "Se non faccio canestro sono gay" sembra molto molto breve. E non è certo una cosa di cui andar fieri. Ma la noncuranza con cui la Ciccone compie quel gesto all'apparenza innocente, con quella scritta in sovraimpressione, con quellacon la quale chiude la clip, appaiono quasi come una provocazione.Quello che si conosce è il passato della cantante e imprenditrice americana, la donna dei primati, che non ha mai mancato l'appuntamento con lo scandalo, da "" alla "" durante ilSpesso considerata un'icona del mondo LGBT e una parte notevole della comunità gay l'ha abbracciata come icona della cultura pop, nel corso della sua carriera ha baciato molte colleghe, come Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears, ma più per dare spettacolo che altro. Anche perché la sua vita sentimentale, pur variegata e movimentata, è stata vissuta finora con partner maschi. Madonna è stata, ma ha anche collezionato una lunga, non tutte confermate: con Dennis Rodman, Tupac, Michael Jackson, Vanilla Ice, e chi più ne ha più ne metta, fino all'ultimo compagno, Ahlamalik Williams , 28 anni, "mollato" qualche mese fa. La popstar ha anche, Rocco Ritchie e Lourdes Leon, avuti naturalmente, mentre David Banda, Mercy e le gemelle Estere e Stella sono stati adottati.In più di un'occasione l'artista si è. Ma, tranne qualche bacio provocatorio, non c'è mai stata prova di una sua storia con una donna. Nulla toglie che possa essere vero, certo, e la breve clip apparsa sui social domenica 9 ottobre non ha poitra i suoi fan sparsi in tutto il mondo. Che si tratti di un vero coming out o di un semplice gioco non è ancora così chiaro e la Ciccone stessa non sembra voler andare oltre al video. Che però ha fatto invece storcere il naso a molti, che non hanno apprezzato lo 'scherzo' e l'hanno considerato poco rispettoso e assai superficiale. Soprattutto nei confronti di migliaia di persone che invece, quel delicato momento in cui rivelano la propria identità o il proprio orientamento sessuale, lo vivono con difficoltà, con dolore, a volte rischiando tutto, anche la loro vita. Semplice provocazione o rivelazione? Non si sa, magari anche Madonna darà colpa a un haker...