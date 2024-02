Maneskin, la rivelazione choc di Damiano sulla sua voce: "Ho una malformazione congenita"

"Ho una malformazione congenita"

Si scrive Maneskin si legge. Sì perché ormai la band si è affermata tanto in Italia quanto all'estero proseguendo l', come Coachella, Lollapalooza, Rock In Rio, dove hanno suonato appena prima dei Guns N’ Roses, e Global Citizen Festival al Central Park di New York. Fino a qui niente di nuovo se non per la rivelazione che Damiano , il frontman del gruppo, ha fatto durante una trasmissione radiofonica, "W l’Italia" su Rtl 102.5, dove ha spiegato qual è la ragione del particolare"Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette,. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo", ha raccontato Damiano . Una malformazione con cui è cresciuto, dunque, e che fortunatamenteNonostante questa rivelazione la band non si ferma anzi raddoppia. Dopo l'uscita il 7 ottobre del nuovo singolo "The Loneliest", entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo, il gruppo ha annunciatoall'Olimpico die allo Stadio San Siro diL'è nota a tutti e proprio per questo la band ha deciso di svelare qualche aneddoto su Rtl a W l'Italia. Il primo riguarda la: "La canzone è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa". Un altro riguarda invece l'ultimo video girato in Brianza: "Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto cheL'ultimo riguarda invece il giorno in cui si sono conosciuti: "Alle medie eravamo diversi. Sempre insieme. Lui non vuole che racconto questa cosa, ma il giorno in cui entrò in classe disse: 'Chi vuole comprare un coniglio'. Faceva già business". Poi qualche informazione sulla loro alimentazione durante i concerti. "Lasagna, hambuger", dice Thomas. "Prima di salire sul palco cose leggere", puntualizza Damiano. "La pizza sempre", conclude Victoria.