Mina, autorevole ma invisibile. Un mito senza volto che piace anche ai giovani

Autorevole ma invisibile

L’ultimo concerto

La scomparsa dalle scene

Un mito anche senza volto

Il nuovo album

Mina e i giovani

Mina e Blanco

torna con un ‘fotoromanzo’ d’amore ma senza apparire. E’ uscito il 21 aprile “”, il nuovo album di Mina Anna Maria Mazzini (83 anni) con tanto di featuring con Blanco . Ma “la Tigre di Cremona”, considerata una delle più grandi interpreti del XX secolo,L’artista non fa un concertoe non va in tv da 47 anni. Anche sui social c’è ma non appare. Eppure il feeling con il pubblico, con i fan e con i giovani è roba da far invidia a tanti che pur di esserci e apparire fanno carte false. “Non esiste una artista così al mondo che è riuscita a rimanere così vicina ai giovani. Mina, non appare sui social, fa il contrario eppure è autorevole., ha sempre fatto scelte coraggiose” le parole del figlio e produttoreMina non si esibisce più in pubblico dal 1978:è stato alla Bussoladomani di Viareggio. Un'esperienza vulcanica, cominciata alle 22.30, dopo aver consumato diverse sigarette per la tensione dietro le quinte, e conclusa sulle note di “”, senza concedere il bis, come lei aveva sempre fatto. Questo era il suo canto del cigno per incorniciar, originariamente di 15 date, ma interrotto a causa di una. Un primo motivo per cui Mina cercò rifugio nella sua tenuta di Lugano, accanto al marito Ernesto Quaini e alla famiglia, per una lunga degenza.L’ultimo fotogramma televisivo risale allo show “” di Raffaella Carrà, nel 1974. L'anno seguente rilascia una canzone ritenuta scandalosa da un punto di vista sessuale, “", il cui titolo è velatamente profetico. Così come il brano “”. Si arriva quindi al 1978 e Mina si ammala di broncopolmonite. Lei scompare e iniziano una serie diper giustificare la repentina scomparsa dell’artista. C’è chi sostiene che la cantante non voglia più farsi vedere per il, c’è chi dice che è scappata in Svizzera per. Maldicenze che non considerano la pressione mediatica a cui era costantemente sottoposta. E forse non è un caso che nel 1976 incide “”, brano dedicato all'invadenza mediatica e alla fame ingorda dei paparazzi.Losicuramente ha giocato un ruolo importante nella decisione di ritirarsi dalle scene, unito all'esigenza di consegnare il mito a una narrazione solamente musicale. E, infatti, oggi Mina èche sa incantare anche senza la contemplazione performativa. Nella nella sua innata eleganza e con una voce suadente è comunque la regina della scena.Una regina che torna per parlare d’amore pubblicando il primo disco di inediti dopo “Mina Fossati”. “” ( etichetta Pdu ) è un feuilleton con tante storie musicali a volte allegre, altre drammatiche e non è un caso che la copertina citi fotoromanzi come “”, una delle poche volte (forse l’unica) in cui la Tigre di Cremona sceglie una cover - affidata come sempre a- che corrisponde al contenuto. Il disco contiene 12 tracce: c’è il duetto con Blanco in “Un briciolo di allegria”, c'è “P” usata dal regista Ferzan Ozpetek per il prossimo film dal titolo “Nuovo Olimpo” e le cover “Tutto quello che un uomo” die “Don Salvatò” di Enzo Avitabile Anche se sulle scene non compare, i giovani artisti conoscono bene Mina. E anche lei è sempre aggiornata. “Mina- spiega il figlio Massimiliano Pani - ogni anno arrivano circa 5-6mila pezzi che Mina ascolta puntualmente”. Il figlio e produttore svela che “arrivano tanti pezzi da tutti i ragazzi della nouvelle vague”. Insomma, Mina “fa il, è un lavoro lungo e molto complicato. E' l'unica artista che dà soddisfazione ai giovani, è sempre molto curiosa e attenta”.All'interno dell'album “Ti amo come un pazzo” c’è anche “”, il featuring con Blanco , presente anche nell'album del cantautore vicentino “Innamorato”, uscito la scorsa settimana. Si tratta di una canzone in cui Mina entra nel mondo di Blanco. Il produttore Michelangelo spiega: “La canzone ha cambiato faccia,rende il brano molto diverso rispetto a come era prima, l’armonizzazione è una terza sopra rispetto alla melodia di Blanco". Una canzone da sentire. "La chiusa da sola vale tutta la canzone, con Mina che canta a cappella, devo ammettere che quando l'ho sentita” dice il produttore di Blanco.