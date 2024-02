Miss Dallas Teen, incoronata una 17enne con autismo ed epilessia con un cane guida al suo fianco

di Sherman, in Texas, è stata incoronatacon al fianco il Golden Retriever di nomey, il suo cane di assistenza per le crisi epilettiche. All’età di soli 17 anni, la giovane americana, autistica epilettica , ha partecipato e vinto il suo primo concorso: una vittoria che vale molto di più della fascia e della coroncina da Miss visto che ha dimostrato che anche lepossono coronare i loro sogni.La 17enne, che convive con l’ autismo fin dall’età di 2 anni e l’epilessia, non aveva mai gareggiato prima d’ora, ma. Il suo obiettivo era mostrare a se stessa e al mondo intero di poterlo fare e potercela fare, diventando così una fonte di ispirazione per gli altri . In un’intervista a “Fox News” ha dichiarato di essere “” poiché competere in concorsi è sempre stato un suo sogno che, però, le sembrava irraggiungibile. “Ho sempre sognato di essere una ragazza da show, ma non mi è mai sembrato di potercela fare” ha detto. E, ricordando la sfilata, ha aggiunto: “ma avere Brady al mio fianco ha reso tutto molto più facile.”.Il momento più emozionante, ovviamente, quando ha ricevuto la. Una coroncina è andata anche al cane che ha cominciato a scuotere il capo, quasi non volesse il riconoscimento, suscitando ilarità tra i presenti. “Quando hanno incoronato Brady,. All'inizio non gli piaceva, ma si è abituato abbastanza velocemente” ha commentato la Miss., la direttrice del concorso di Miss Dallas, ha ammesso che la piccola corona di Brady è stata acquistata non appena i funzionari hanno scoperto che la coppia avrebbe partecipato al concorso, nel caso in cui Applyby avesse vinto. Ortiz ha poi commentato l’esperienza: “Alison ha vinto l’intero concorso. E’ stata semplicemente fantastica, ha parlato in modo intelligente e ha comunicato bene con i giudici.”. Ortiz ha affermato che l’obiettivo del concorso per il 2022 doveva essere inclusivo. “Vedere qualcuno sfilare e rappresentare lacosì bene è stato fantastico. E’ stato molto commovente vederla con la corona” ha aggiunto la direttrice del concorso.Ricordando il momento dell’incoronazione, Appleby ha ammesso di non capire cosa le stava succedendo e soloha realizzato di essere la nuova Miss Dalla Teen. “Non me lo sarei mai aspettato” ha confidato. Ricordando, poi, di non aver mai partecipato a un concorso e che anche il suo adorato cagnolone è ancora in, la Miss ha aggiunto: “I giudici non si sono fatti influenzare dalla mia disabilità,”. Ed è proprio questo ciò che la 17enne voleva dimostrare: “Tutti noi abbiamo una forza interiore da cui attingere e che a volte può brillare nonostante i propri limiti”. Quindi ha mandato un invito a tutte le persone, con disabilità o meno, une inclusione finalizzato a diffondere una maggiore consapevolezza su questa neurodiversità. “Non lasciare che le tue battute d’arresto ti facciano rinunciare ai tuoi sogni. Puoi farlo e puoi avere successo.” ha concluso Appleby.