Mostra del Cinema di Venezia, Francesca Vecchioni sul red carpet: "My body, my rules"

"My body, my rules". È forte e chiaro il messaggio che la scrittrice Francesca Vecchioni lancia dal red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia 2022. Il tappeto rosso inaugurale, il 31 agosto, è stato – come sempre – una festa dove attori e celebrieties hanno sfoggiato i primi look per una passerella che continuerà fino a sabato 10 settembre.

Francesca Vecchioni, 47 anni, per l’occasione ha sfoggiato un abito della Maison Valentino, color mattone con origami bianchi, stile kimono giapponese con un profondo spacco. Un look da vera diva che, però, va oltre l’abito. Sulla coscia, infatti, ha mostrato con orgoglio la scritta “My body, my rules” cioè “il mio corpo, le mie regole”. Da sempre, infatti, la figlia del cantante e paroliere Roberto Vecchioni è in prima linea per i diritti civili e crede fortemente che la diversità sia una ricchezza tanto che ha fondato l’associazione “Diversity” di cui è presidente, oltre a essere l’ideatrice dei “Diversity Media Awards”, gli Oscar dell’inclusione (quest’anno trasmessi in prima serata su Raiuno a maggio scorso).

Quindi dal prestigioso palco lagunare, la Vecchioni ha ribadito il concetto di autonomia corporea personale, integrità fisica e libertà di scelta. Insomma, un preciso messaggio per difendere il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo e, di conseguenza alla libera scelta di interrompere un’eventuale gravidanza. La difesa del diritto all’aborto è, infatti, uno dei temi caldi di quest’estate (e della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre) dopo che la Corte suprema statunitense, lo scorso giugno, ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa.

Al di là della Vecchioni, il primo red carpet di Venezia 2022 è stato all’insegna della bellezza femminile 'impegnata'. Applaudita come una rock star, chiaro segno di stima per una donna che ha sfidato le convenzioni nella sua battaglia (perduta) verso la Oval Room della Casa Bianca, ha sfilato Hillary Clinton. Il Segretario di Stato durante la presidenza di Barack Obama, ha indossato un caftano di colore baby-blue coordinato con scintillanti ballerine “flat”. Un look “comfy”, da vera signora americana che a 74 anni continua il suo impegno sociale e politico: con la figlia Chelsea ha prodotto “Gutsy” (dal 9 settembre su Apple TV), una serie in otto puntate dedicata alle vere eroine di oggi, le donne che con coraggio sfidano le situazioni difficili. A Venezia, però, l’ex First Lady d’America è arrivata come ospite di Diana von Fürstenberg, la stilista belga-americana ideatrice dei DVF Awards, riconoscimenti assegnati dalla “The Diller-von Furstenberg Family Foundation” a donne che per talento, creatività, coraggio e determinazione sono un esempio (la consegna del premio il 1° settembre).

Altra donna impegnata: l’attrice francese, 79 anni, vestita con un abito lungo rosso fiammante, ha ricevuto il. Ma guai a definirla: “Una sex symbol? Non mi sembra di esserlo mai stata. Perché sex symbol? Forse perché ero bionda. Se guardate le immagini di allora non non mi vedrete” sono le parole dell’attrice e ambasciatrice dell’Unesco, che oltre a una lunga carriera cinematografica è stata impegnata in prima persona per la legalizzazione dell’aborto nel 1971 firmando il “” e appoggiando l’avvocato femminista Gisele Halimi. Il suo attivismo politico la vede anche sostenitrice dei diritti Lgbt e delle attività di Amnesty International oltre che nella lotta contro la pena di morte Altra protagonista assoluta di questa edizione, in quanto presidentessa della giuria, è. L’attrice (61 anni), che dal 2002 è collaboratrice del "", associazione che si prodiga nel creare consapevolezza nei confronti della sclerosi multipla , ha indossato un abito Valentino Couture drappeggiato con una gonna trasparente con cristalli e paillettes, accompagnata da un lungo mantello ricamato.

La madrina di Venezia 2022, Rocìo Munoz Morales (34 anni) invece, ha incantato il pubblico indossando un elegante abito Giorgio Armani Privésenza spalline, bicolor bianco e nero. La spagnola, moglie di Raoul Bova, insieme alla carriera porta avanti l’impegno sociale e la beneficenza, che le è sempre stata molto a cuore. Impegnata nella cura all’infanzia in difficoltà con la campagna “Chicco Di Felicità”, da lei fondata nel 2017, l’attrice è nota per essersi unita – insieme al marito – alle attività della Croce Rossa Italiana durante l’emergenza Covid-19, distribuendo beni di prima necessità a Roma.