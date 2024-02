Munich Games, la serie tv sulla difficile convivenza tra israeliani e palestinesi

I fatti storici

dall’attentato ail’incubo terroristico rivive nel nuovoSky Original tedesco, “”. Geopolitica, manipolazione delle informazioni e la crescente minaccia dell’estremismo in tutto il mondo sono i temi della miniserie (sei episodi) disponibile dalin esclusiva su Sky (e in streaming solo su Now), creata e scritta da, già autrice del cult mondiale “”, la serie che cerca di raccontare il conflitto israelo-palestinese guardando le ragioni di entrambi i contendenti.Stavolta la Aviram porta lo spettatore in Germania. La storia è ambientata a. Siamo all’anniversario dell ’attacco terroristico e la città ospitadall’alto valore simbolico, una partita di calcio fra una squadra die una squadra del posto. La tensione è altissima, le implicazioni e i rischi a livello politico lo sono ancora di più: gli occhi del mondo sono puntati sulla partita. Al centro del racconto gli sforzi dei– uno israeliano e l’altro tedesco – che si trovano a collaborare per sventare la minaccia di un nuovo attacco terroristico. La polizia e i servizi segreti di entrambe le parti sono in allerta per garantire la sicurezza dell’evento. Tuttavia, quando(l’attore Yousef Sweid), un agente del Mossad di stanza a Berlino, intercetta un messaggio in un forum del dark web, pochi giorni prima della partita, sarà affiancato da(l’attrice Seyneb Saleh) un’agente della polizia criminale di stato tedesca (LKA), di origini libanesi, per evitare con ogni mezzo che la storia si ripeta. Nessuno dei due è favorevole allae l’indagine non si rivela dapprima fruttuosa. Oren non è abituato a relazionarsi con le altre persone e mostra una certa insofferenza per la burocrazia tedesca. Dal canto suo, invece, Maria non approva i metodi di Oren e il suo continuo ricorso a vie“Maria e Oren sono” spiega il. E aggiunge: “Hanno origini e background emotivi diversi. Si conoscono in una situazione estrema e devono fidarsi l’uno dell’altro. La trama della serie tv è unaa tutti gli effetti, non hanno il tempo per misurare le rispettive distanze”. Per Maria, le cose sono ancora più complicate: da qualche tempo, ha una relazione appassionata ma clandestina con(Roger Azar). Rifugiato siriano, Monir è uno degli informatori della rete che Maria si è costruita da sola nella comunità araba . “Maria e Oren hanno in comune più di quanto pensino: non sempre riescono a distinguere tra l’incarico lavorativo e i, tra il pubblico e il privato” sostiene il regista. Fortemente verosimile e realista, la serie ha personaggi che parlano in diverse lingue. “Per conservare, ho voluto che i personaggi parlassero in tedesco, arabo ed ebraico, oltre che in inglese” precisa Kadelbach.La serie riporta con la memoria al terribile attentato alleraccontando come, cinquant’anni dopo, tra Israele e Palestina non molto sia cambiato. Ma cosa successe veramente? L’edizione tedesca dei Giochi venne organizzata con l’obiettivo di mostrare ladopo il nazismo, invece è passata alla storia perdi 11 membri della squadra israeliana per mano di terroristi del gruppo palestinese “”. Ilun commando fece irruzione nel villaggio olimpico e prese in ostaggio atleti e allenatori: una serie di errori da parte della polizia tedesca portò alla strage. Dopo la tragedia si aprì untra le famiglie delle vittime e Berlino, riguardante le scuse ufficiali e i risarcimenti: l’offerta iniziale tedesca fu di un milione di marchi come “gesto umanitario”, rifiutando quindi di ammettere alcuna responsabilità. Negli anni si arrivò a 4,6 milioni di euro, ancora lontani dalla cifra richiesta dai familiari, fino a quando ille due parti hanno raggiunto un accordo per 28 milioni di euro. Berlino ha riconosciuto la sua “”.