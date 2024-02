Nell'universo Marvel arriva la prima donna "Pantera Nera" di colore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da letitiawright (@letitiawright)

Dopo "Tempesta" un'altranell'universo Marvel . È di poche ore fa il rilascio del primo trailer di "", sequel di "Black Panther", il film del 2018 che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. E la nuova pellicola, in uscita il 9 novembre in Italia, si preannuncia un altro successo., che firma la regia di entrambe le pellicole, ha avuto l’onore di portare a battesimo in questo sequel un nuovo personaggio dell’universo Marvel Studios,il Sub-Mariner, interpretato dall'attore messicano(tra i protagonisti della serie Netflix "Narcos: Messico", interpretando il ruolo di Rafael Caro Quintero). Tuttavia, questa versione di Namor non sarà legata al popolo di Atlantide, bensì a un altro popolo di submarini che, in qualche modo, ha legami con i Maya.L'attenzione dei fan, però, è tutta concentrata sul personaggio di. La prematura morte dell’attore(ha perso la vita a causa di un tumore al colon), la prima Pantera nera della serie, ha inevitabilmente spinto gli sceneggiatori ad apportare delle modifiche ma si è scelto di non fare un nuovo casting per individuare il nuovo T’Challa. Come si evince dal trailer, infatti, ipare abbiano deciso di far morire anche il personaggio, sostituendolo con un’altra. E tutti gli indizi portano all'attrice britannica: nel trailer viene mostrata quella che sembra una figura femminile con indosso la tuta di Black Panther.L'attrice nei film interpreta Shuri, la sorella minore di T'Challa. Vista l'improvvisa morte dell'attore di Pantera Nera, gli sceneggiatori hanno deciso di dare più spazio al personaggio diche nel sequel prende la guida del Regno di Wakanda. All'annuale convention San Diego Comic-Con, all'attrice è stato chiesto se sarà veramente laPantera Nera. Lei ha risposto così: “Non so di cosa stiate parlando. Ma l’11 novembre, comprate il vostro biglietto per scoprirlo" (in America il film esce l'11 novembre, ndr).Aspettando di scoprire se sarà lei la nuova eroina Marvel, bisogna ricordare che laa tutti gli effetti (e prima eroina di colore ad arrivare al cinema) è stata "", tra i più amati e seguiti personaggi del sottobosco mutante di casa Marvel , facendo parte in modo più o meno stabile del team degli X-Men sin dai tempi della rifondazione della squadra.Nata dalla mente die disegnata da Dave Cockrum nel 1975, comparendo quell’anno per la prima volta sul fumetto "Giant-Size X-Men n.1", Ororo Munroe (vero nome di "Tempesta") è stata a lungo un simbolo dell’del panorama americano, non andando a ricalcarne le mode, quanto invece le tematiche politiche e sociali, con in più lo straordinario pregio di dar voce ad una 'minoranza nella minoranza'. "Tempesta" è arrivata al cinema per la prima volta nel 2000, interpretata dalla bellissima, che dai tempi del primo film sugli X-Men ha mantenuto le vesti del personaggio sino a "X-Men: Giorni di un futuro" col passaggio di testimone in favore diin "X-Men: Apocalisse" nel 2016.