Nina Rima, la "modella bionica" sbarca in tv con il programma “Teen Mom Italia”

La “modella bionica”sbarca in tv. Influencer e neomamma, la 22enne è la voce narrante della nuova serie – in prima tv assoluta – “”, in onda dal 13 ottobre su Mtv alle 22 (e in streaming su Now e sulla nuova piattaforma Paramount+). La nuova produzione locale del brand di Paramount dà la possibilità di entrare nella vita die scoprire insieme a loro la meraviglia della maternità. Il docu-reality segue da vicino le storie di cinque “”: tra gioie e dolori le ragazze raccontano il loro modo di vivere la maternità e come questa abbia cambiato le loro giovani vite. Nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, l’unica certezza sono i loro bimbi: c’è chi ha l’appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno.Ad accompagnare il pubblico televisivo in questo viaggio nel mondo della maternità visto gli occhi di ragazze giovanissime è proprio una giovane mamma , 22 anni, che nell’aprile 2022 ha dato alla luce la sua primogenita, figlia avuta con il suo attuale fidanzato. Non solo è coetanea delle protagoniste del programma ma è anche figlia di mamma single che, nel corso della sua vita, ha dovuto anche affrontaremolto importanti. Tra queste l’che le ha cambiato la vita. Nata a Como nel 2000, fin da bambina sogna di fare lae a 17 anni riesce a ottenere il suo primo contratto con un’agenzia di moda. Ma nell’aprile 2017, a Ventimiglia, resta coinvolta in un terribile scontro tra uno scooter – su cui viaggiava insieme all’allora fidanzato – e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è proprio Nina, che a causa dell’incidente si vede. “Non me ne sono accorta subito. Sono caduta dallo scooter, sono rotolata per 50 metri poi l’ho capito dopo, quando ho visto il piede com’era” raccontò sui social all’epoca dell’incidente. E’ proprio dall’che la ragazza ha iniziato a postare foto sui social media, in special modo su Instagram, diventando in breve tempo una influencer che, grazie alle difficoltà incontrate nel suo percorso, riesce a. “Ho avuto un incidente che mi ha fatto perdere ile da lì la mia vita è ricominciata. Tutto quello che c’è stato prima l’ho… non rimosso, ma cambiato totalmente” ha raccontato in varie interviste.La sua protesi oggi è il suo: “Ho imparato a stare in equilibrio su una gamba sola perché nella vita non possiamo sempre atterrare su entrambi i piedi” c’è scritto nella didascalia del suo profilo Instagram. La carriera social di Nina, soprannominata la “modella bionica” è iniziata quando Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto con lei, per supportarla.Al momento vanta(su Instagram) ed è al primo posto della recente classifica (una ricerca basata sui dati di “Flu Plus”, suite integrata di influencer marketing) delle influencer che si battono per la body positivity . “Al giorno d’oggi è a tutti gli effetti un lavoro quello da influencer, ma per me ha anche un altro significato:. Anzi, sia positivamente che negativamente. Ogni persona è libera di mandare i messaggi che meglio crede… l’importante è che arrivino” ha raccontato in una passata intervista soffermandosi sull’importanza della, il suo modo per mostrarsi al mondo tra viaggi, amicizie e il cambio della protesi in cui dà consigli utili ai suoi utenti. “Ci sono un sacco di persone soprattutto, anche amputate, che mi scrivono per ringraziarmi perché da quando mi hanno vista o mi seguono sono riuscite a mettersi una minigonna, a uscire con disinvoltura. Penso che questo sia molto importante nel mondo della disabilità” sono le parole della modella-mamma-influencer bionica ora anche personaggio tv.