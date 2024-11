X Factor, solo una donna in finale. La cantautrice Francamente: "Grande sconfitta"

Tra musica e qualche polemica, è andata in onda ieri sera, 28 novembre, la semifinale di X Factor. A guadagnarsi l'accesso in finale sono stati i Patagarri, i Les Votives e Lorenzo Salvetti. L'ultimo ballottaggio della serata per decidere il quarto partecipante la scelta è ricaduta tra Mimì, cantante classe 2007 di Usmate Velate, e Francamente, nome d'arte di Francesca Siano, cantautrice 28enne di Torino. Dopo l'eliminazione di Lowrah, le due ragazze erano le uniche concorrenti donne ancora in gioco delle quattro iniziali (El Ma, Lowrah, Mimì, Francamente e Sonia, componente dei Punkcake). Un numero molto ridotto, se si considera che il cast iniziale era formato da 12 concorrenti (di cui quattro band).

"Continueremo a perdere la produzione di metà genere umano"

Prima del verdetto finale (che poi ha decretato la sua uscita), Francamente ha deciso di commentare, tra gli applausi del pubblico, quanto stesse succedendo: “Comunque vada stasera significa che una sola ragazza andrà in finale e penso che questo sia una grande sconfitta. Meno donne vengono rappresentante nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica e noi continueremo a perdere la produzione musicale di metà genere umano”. A darle sostegno anche Paola Iezzi, giudice di questa edizione e unica donna al tavolo: "Non avrei mai voluto vedere due donne qui, ne approfitto per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare. Soprattutto sui social i commenti più feroci sono arrivati proprio da parte delle donne”.

Francesca Siano in arte Francamente

Dopo la sua eliminazione Francamente ha ringraziato il suo giudice Jake La Furia ("Grazie di aver scelto una donna di 30 anni e lesbica”) e sul suo profilo Instagram ha commentato: "Sunto di ieri froc3 feroci". In un'altra storia con Sonia dei Punkcake ha scritto: "Io e @h3llo_mot0 che prendiamo estremamente sul serio chi dice che il gender gap nella musica non esiste". Siano non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale nel corso del programma, così come non ha nascosto l'esigenza di volersi vestire con abiti diversi da quelli che le venivano proposti per esibirsi per sentirsi a suo agio. Un percorso, quello della cantautrice, che è stato di esempio per molte persone fuori dal programma.

Come cantavano i Queen, "show must go on", e così sarà anche per la serata di X Factor, che vedrà un'unica concorrente, ma la riflessione di Francamente è stata la chiave per ribadire il tema della disparità di genere nel mondo musicale. E la necessità di una svolta appare sempre più urgente, soprattutto se passa per i tavoli di un programma che lancia le star del panorama musicale di domani ed è condotto da una cantautrice di fama intergenerazionale come Giorgia.