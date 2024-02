One Direction, Niall Horan: "La terapia? Una buona idea anche per me"

Horan e la salute mentale

Gli anni con gli One Direction

La grande stima per Ed Sheeran

L'ex One Direction Niall Horan sulla terapia: "Una buona idea anche per me". Il cantante irlandesetorna sulla scena musicale con “”, il suo terzo album di inediti in uscita il, che anticipa un lungo tour che lo porterà anche a Milano il 21 marzo 2024.Il cantante, nato a Mullingar il 13 settembre 1993, è noto per essere stato uno dei membri della boy band britannica dal successo planetario, gli. Il gruppo è al momento in standby – ognuno dei componenti continua la carriera da solista – ma chissà che non arrivi presto una reunion. “Potrebbe essere come la reunion di ‘Friends’, potrebbe essere un intero tour. Chissà, non ne abbiamo parlato…” dice Horan ospite di, nello studio radiofonico di Apple Music 1, e in esclusiva per Luce!Una lunga chiacchierata per presentare il nuovo lavoro e non solo visto che l'irlandese parla anche dell'importanza della terapia per la salute mentale , della grande stima per, senza nulla togliere agli anni vissuti in un 'frullatore' con gli One Direction. L’artista racconta ad Apple Music che la “” imposta dalla pandemia gli ha permesso di prendersi del tempo libero per la prima volta da quando era adolescente, cioè da quando “a 16 anni ho lasciato casa e non sono più tornato”.“Probabilmente ho lasciato andare più cose negli ultimi tre anni di quante ne abbia mai fatte in vita mia. Letteralmente” racconta spiegando che in questo periodo, nella solitudine, ha guidato la sua carriera verso un nuovo capitolo. “Ho avuto il tempo di respirare. Mi sono reso conto che. Il disco è frutto di questa lunga riflessione personale” dice sottolineando che cerca sempre di fare il suo meglio possibile scrivendo le canzoni.Horan durante l’intervista ad Apple Music parla anche di salute mentale . E’ stato incoraggiato a esplorare la terapia da, il cantante inglese gay che qualche tempo fa si era confessato in una serie di post su Twitter sulla terapia che aveva affrontato. “Quel casino nella tua mente non è un casino. È quello che sei” le parole dell’inglese. Ma anche un altro collega, il cantautore britannico, noto per il primo singolo “Hold Back The River”. che parla proprio di stress Horan ancora in terapia non ci è andato ma le chiacchierate con i colleghi lo hanno illuminato. “Ricordo di aver fatto due chiacchiere con, e spero non gli dispiaccia se lo dico, James Bay. E Sam Smith. E una sera stavamo parlando di. È qui che le conversazioni di personaggi famosi mi fanno bene” ammette. “Più ne sento parlare, più penso che in realtà potrebbe essere” dice l’artista riferendosi al ‘frullatore’ di emozioni che ha vissuto in questi anni, complice il clamoroso successo degli One Direction che gli ha completamente cambiato la sua vita personale.A proposito di quegli anni, l’irlandese recentemente ha raccontato: "Adoravo andare in tour, ma: andavamo in paesi meravigliosi ma non vedevamo nemmeno un secondo di questi posti. La nostra tournée era un continuo trasferimento tra hotel, concerto, aereo, hotel, di nuovo areo. E via così. Per intere settimane”. E anche quando era a Londra le cose non andavano meglio. “Non potevamo mai mettere il naso fuori dalla porta dell’hotel. Se uscivamo in macchina eravamo riconosciuti quasi immediatamente, edecine di fan. Sembra una fig*a, ma posso garantire che era davvero problematico”.Durante l’intervista a Apple Music, c’è spazio anche per le lodi a un altro collega, Ed Sheeran , di cui ammira. “Ricordo che durante la pandemia Ed mi diceva che scriveva due canzoni al giorno prima di mezzogiorno. Volevo fare come lui: ho preparato un'insalata di pollo e ho fatto un allenamento a metà (ha scritto una canzone, ndr). Lui è un grande.” dice l’irlandese.