Ornella Vanoni, signora della musica a Sanremo: "Niente quote rosa, per me conta il talento"

È dalla sua camera con vista affacciata sull’Arno che- meneghina Doc, classe 1934 - accetta di raccontare un po’ di sé ai lettori di Luce! , in attesa di esibirsi, sabato 28 gennaio - dopo il grande successo riscosso lunedì scorso a Perugia - sul palco della Tuscany Hall di Firenze , dov’è in programma una nuova tappa della nuova tournée. Una serata tra note e parole resa unica dall’inconfondibile voce e dal carisma della Signora della canzone italiana, artista capace interpretare brani indimenticabili come di colorare ogni spettacolo con pennellate di ironia, ricordi ed emozioni. Un ritorno atteso per Ornella Vanoni , che in questo tour è accompagnata da un quintetto di sole donne.“Stanca, sono partita due mesi dopo l’intervento al femore che mi sono rotto cadendo per una buca proprio davanti a casa mia, a Milano. Ma l’incidente non mi ha impedito di intraprendere un progetto inaspettato che, sin da subito, mi è stato molto a cuore. Non ho perso la volontà di andare avanti. Anche se il tempo per prepararlo e provare è stato pochissimo. E poi sono molto dispiaciuta“.“La morte dell’ orso Juan Carrito , travolto e ucciso da un’auto cercava bacche e miele: la mia carissima amica Dacia ( Maraini , ndr) l'altro giorno ha scritto una cosa molto bella dedicata a lui. Amo molto gli animali, come tutti, e questa piccola-grande tragedia, l’esempio di quello che sta succedendo non solo nel parco nazionale d’Abruzzo ma in tutto il mondo, mi ha commossa profondamente. Dovrò scrollarmi di dosso la malinconia e ricaricarmi in vista del concerto“.“Perché sono tutte bravissime, professioniste davvero eccezionali. Non è una decisione presa sulla spinta di tematiche legate al genere o alle quote rosa, ma nata grazie a Paolo Fresu , amico e trombettista fantastico del quale sono innamorata da sempre. Tempo fa, durante una chiacchierata, Paolo mi raccontò che alerano andate in scena tante musiciste bravissime. E allora ho pensato: ’Se sono così brave perché non fare un gruppo di donne? Certo, non l’ha fatto mai nessuno. Bene, ora lo faccio io’. Solo che era già fine agosto, c’è stato poco tempo per provare. L’inizio è stato faticoso, direi terrorizzante, adesso va meglio ad ogni tappa“.“In realtà per me conta il talento, ma sono felice della scelta: è bellissimo sentire suonare queste artiste, vederle sul palco intorno a me mi emoziona“.“Sì. Quando ho conosciuto Marracash , ad esempio, ho completamente perso la testa. L’ho visto in un locale e ho capito che aveva una marcia in più, poi siamo diventati grandi amici. Mi era successa la stessa cosa proprio con Paolo Fresu, che a sua volta per me è una persona del cuore“.“Loro sono molto carini, mi sono divertita”.“Ho un grande attaccamento alla vita e alla gioia, sono molto ironica ma spesso non vengo compresa. L’ironia è fondamentale, ma è una 'dote' assolutamente di nicchia; poca gente la capisce al volo. Anche per questo adoro stare con i giovani... i grandi sono noiosissimi, io non sono cresciuta. A volte mi annoio di me stessa“.“Una c'è. Sono invidiosa di mia nipote! Camilla (sorella di Matteo, figli dell'allora marito Cristiano Ardenzi, ndr), giovanissima è proprio come Corto Maltese““Ha 18 anni ed è già stata da sola in Nuova Zelanda e in India, e adesso sta facendo la skipper su una barca a Pepeete“.“Ammiro la voglia di libertà di Camilla e non scherzo, per le sue scelte e il suo coraggio, la invidio davvero! Oggi siamo prigionieri, terrorizzati dalla guerra. I giovani fanno abuso di social, ma non è colpa loro, le famiglie si sono disfatte".“Così, a istinto. E poi stavolta ero proprio sola. Ho sempre avuto un produttore invece qui ho fatto tutto io, anche la scaletta“.“I classici ovviamente, da Domani è un altro giorno a L’appuntamento. Nessun cantante dovrebbe mai rinunciare a cantare i suoi pezzi più famosi, è anche per quelli che la gente ci ama“.“La canzone che Renato Zero ha scritto per me, Ornella si nasce. Siamo amici da mille anni oltre che colleghi, ed è stato un grande dono anche perché, oltre a parlare dell'Ornella cantante e della donna di spettacolo, il suo testo racconta la fatica che c’è dietro a questo lavoro, l’impegno che richiede ogni volta che si alza il sipario“.“Eccome. Renato mi conosce profondamente e sa che la mia scelta è una sola, e da sempre: essere me stessa. A tutti i costi“.