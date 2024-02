Oscar 2022: le statuette dell'inclusione infrangono i tabù. Sostegno all'Ucraina sul red carpet

Laè stata una serata indimenticabile per molti versi. In primis il ritorno in presenza della cerimonia degli Academy Awards, che si è svolta nella notte del 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con le star del cinema che hanno potuto di nuovo calcare il tappeto rosso prestandosi agli scatti - e al commento - della stampa internazionale. C'è stata poi una prima volta importante, alla conduzione: tre attrici comiche , che hanno saputo gestire una serata a dir poco... scoppiettante, tenendo alto il morale del pubblico in sala e degli spettatori a casa. Anche perché, inevitabilmente, la notte più attesa e seguita del cinema mondiale è stata influenzata in parte da ciò che stada ormai più di un mese, con varie iniziative di solidarietà al popolo invaso dalle truppe russe che si sono viste sia sul red carpet sia in precedenza. E ultimi ma non ultimi, a tenere banco sono stati loro, gli Academy Awards : tra conferme, sorprese, e i muri dei tabù infranti. Finalmente, ci sarebbe da dire. Ecco i momenti salienti della serata più scintillante dell'anno da portare alla... Luce!Non potevamo che partire dalla notizia più attesa: il. Che è andato a. Tra i favoriti alla vigilia nella lista dei 10 titoli in nomination, insieme a Il potere del cane la pellicola di Sian Heder, 44enne americana, ha riscritto la storia degli Academy. Il titolo è già evocativo: CODA, acronimo di, figlio udente di genitori sordi, è diventata una parola improvvisamente familiare alla notte degli Oscar. L'importanza sociale della pellicola è enorme: un commovente dramma familiare che porta alla ribalta nel più prestigioso palcoscenico al mondo una realtà, quella della, che riguarda centinaia di migliaia di persone e che, perdonate il gioco di parole, faceva molta fatica a farsi sentire. La storia sul grande schermo è il remake americano della commedia francese La Famiglia Belier (2014) diretta da Éric Lartigau. È un percorso di formazione, quello dell'adolescente Ruby Rossi (Emilia Jones), unica della sua famiglia ad essere udente. Una vicenda commovente quanto realistica, che permette agli spettatori di immergersi nella sua realtà e comprendere, forme un po' meglio, cosa significhi avere a che fare con la disabilità. Insieme ai suoi genitori sordi (Marlee Matlin e Troy Kotsur) e al fratello anch'egli sordo (Daniel Durant), Ruby aiuta a gestire l'attività di pesca della famiglia sulla costa del Massachusetts. Una volta cresciuta però, la ragazza si trova a dover 'lottare' con se stessa, contesa tra il suo sogno di andare alla scuola di musica e l'amore per la sua famiglia che la spingerebbe a restare ad aiutarla.

Una scena di Coda - I segni del cuore , che ha vinto l'Oscar come "miglior film", insieme a quelli per "miglior attore non protagonista" e "miglior sceneggiatura adattata"

Coda

Una scena del film Coda - I segni del cuore in cui Ruby Rossi (Emilia Jones) parla con la lingua dei segni

Sundance 2021

Coda - I segni del cuore

Troy Kotsur primo attore sordo a vincere un Oscar

Troy Kotsur vince l'Oscar come miglior attore non protagonista per 'Coda - I segni del cuore' (ANSA)

Figli di un dio minore

Coda - I segni del cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

Un messaggio di ringraziamento capace di far sorridere ma anche di emozionare, quando hache "era il migliore nella lingua dei segni. Poi purtroppo è rimasto paralizzato dal collo in giù in un incidente stradale e non si è potuto più esprimere - spiega -", ha poi aggiunto commosso. “Voglio davvero ringraziare tutti i meravigliosi palchi teatrali dei non udenti in cui mi è stato permesso di salire, lì mi è stata data l'opportunità di sviluppare il mio mestiere di attore" conclude Kotsur.Alla 94esima edizione degli Academy Awards la categoria de* "miglior attore e attrice non protagonista" è stata quella che, in assoluto, si è aperta alla novità e all'inclusività. Se la disabilità si è fatta strada nel premio maschile, il genere e la razza sono stati i temi che finalmente hanno avuto spazio in quello al femminile. La statuetta come <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/ariana-de-bose-oscar/"><strong>"miglior attrice non protagonista"</strong></a> è andata adper il suo ruolo di Anita nel remake spielberghiano di. "Immaginate questa bambina sul sedile posteriore di una Ford Focus bianca. Quando la guardate negli occhi, vedete, che ha trovato la sua ragione di vita attraverso l'arte. Ed è ciò che credo noi siamo qui per celebrare stasera”, ha detto la 31enne durante il discorso di ringraziamento. Seconda attrice latina a conquistare una statuetta, e la prima star dichiaratamente Lgbtq+ a vincere un Oscar e ci tiene a rivendicarlo dal palco. Nel breve intervento , DeBose ha spiegato che far parte del cast del film"è stata l'estate di una vita", tanto che nel ringraziare Spielberg ha aggiunto divertita: "Non ti libererai mai più di me". DeBose, nel rifacimento del celebre musical anni ’60 che ha fatto fortuna a Hollywood e Broadway, interpreta lo stesso ruolo della grandissima, a cui rende omaggio comeche ha aperto "la strada a una generazione di Anita".Forse il momento più clamoroso e indimenticabile - non il più edificante certo - degli Oscar 2022 è stato lo. Ben presto si è capito che non si trattava affatto di uno sketch preparato per la cerimonia: il tempo di veder cambiare espressione sul volto di Smith, da sorridente a furibondo in pochi attimi, come se avesse indossato i panni del paladino della giustizia, dell'eroe chiamato, ancora una volta, a difendere l'onore di una donna. Ovviamente senza che questa gli avesse chiesto nulla. Tutto da una battuta che Chris Rock ha fatto sul palco rivolgendosi infatti a Jada Pinkett Smith: "". Il pubblico in sala ride, la protagonista della battuta, dopo un sorriso imbarazzato, torna subito seria. Le parole del comico facevano riferimento ai capelli rasati dell'attrice, <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/elena-morlacchi-dopo-la-menopausa-a-masterchef-adesso-sdogana-lalopecia-addio-capelli-ma-tanti-progetti/"><strong>affetta da alopecia</strong></a> e da anni impegnata in una <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/marisa-kimmel-la-fotografa-che-abbraccia-lalopecia-non-e-la-malattia-a-definirmi/"><strong>battaglia contro gli stereotipi di bellezza</strong></a> imposti dallo show business. Rock, scherzano proprio sul suo aspetto, l'ha paragonata a Demi Moore, che nella pellicola citata interpretava un soldato e aveva i capelli rasati. Una parola di troppo per Will Smith, che si è sentito in dovere die in mondovisione ha tirato uno schiaffo al comico; il pubblico continua a ridere e ad applaudire, ignaro forse della gravità dell'accaduto, mentre il presentatore prova a sdrammatizzare: "Wow! Will Smith me le ha suonate!" mentre l’attore torna a sedere; questi però ribatte gridando "Tieni fuori mia moglie da quella fott*** bocca".Insomma un episodio imbarazzante, da ambo i lati, che stona con il clima festoso della serata. Will Smith, che pochi minuti dopo è tornato sul palco, questa volta per ritirare la statuetta come miglior attore protagonista in King Richard - Una famiglia vincente,e in un passaggio del suo discorso ha voluto sottolineare: "Chiedo scusa. L'amore fa fare cose pazze". Quante volte abbiamo sentito questa frase? Quante volte è stata usata per giustificare gesti di violenza? Da un lato il body shaming, dall'altro un uomo che ricorre alla violenza per difendere la 'sua' donna. Insomma quello a cui milioni di persone hanno assistito è stato un episodio digratuita.Disabilità, genere, razza, malattie. Le tematiche sociali che si sono date il cambio durante la notte degli Oscar 2022 sono state tante e tutte importantissime. Prima e durante, però, non poteva mancare tra i tanti argomenti richiamati dalle star laL'attore e regista <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/i-vip-si-mobilitano-in-supporto-al-popolo-ucraino-donazioni-e-gesti-simbolo-dallitalia-a-hollywood/"><strong>Sean Penn</strong></a> , intervistato dalla CNN alla vigilia, aveva chiesto ilse non fosse stato concesso al premier ucraino, <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/zelensky-parlamento-italiano-cosa-ha-detto-presidente-ucraino/"><strong>Volodymyr Zelensky</strong></a> , di intervenire durante la cerimonia, minacciando anche di distruggere le sue statuette (“I’ll smelt my Oscars”) e qualche giorno fa era stata una delle presentatrici della serata,, a suggerire un collegamento via satellite con il presidente ucraino. L'intervento non c'è poi stato, ma il sostegno all'Ucraina non è certo mancato. I produttori dello show infatti, durante la serata, hanno richiesto un momento di raccoglimento e hanno mostrato tre cartelli con testo dorato su sfondo nero dopo la performance di Reba McEntire (Somehow You Do). "Vorremmo osservareper mostrare il nostro sostegno al popolo dell'Ucraina che sta affrontando l'invasione, il conflitto e il pericolo all'interno dei propri confini", si legge nel primo. "Mentre il cinema è un'importante mezzo per esprimere la nostra umanità in tempi di guerra, la realtà è che milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua pulita e servizi di emergenza", recita il successivo e "Le risorse sono scarse, e noi - collettivamente e come comunità globale - possiamo fare di più". "Vi chiediamo di sostenere l'Ucraina in qualsiasi modo siate in grado." conclude l'ultimo. In precedenza sono state molte le star di Hollywood che sul red carpet hanno mostrato con orgoglio i colori giallo e blue della bandiera del Paese invaso: chi come il bellissimocon la sua a pochette, altr* hanno optato per un anello o per le spille, come, che non ha ricevuto purtroppo nessuna statuetta.Il regista sul red carpet ha detto: "Sono felicissimo di essere qui, tengo tanto al mio film. Sarei felice se ci fosse il collegamento con Zelensky. Anche se siamo qua pensiamo a cose più serie", ha sottolineato indicando la scelta della spilla sull'abito, intervistato dall'inviato di Sky. L'attrice di origini ucraine, salita sul palco degli Oscar per introdurre Reba McIntyre, ha invece chiamato direttamente in causa gli eventi a cui tutto il mondo sta assistendo da più di un mese: "I recenti eventi globali stanno frustrando molti di noi. Ma quando si assiste alla forza e alla dignità di coloro che affrontano tale devastazione,. Non si può non essere toccati e in soggezione davanti a coloro che trovano forza nel continuare a combattere attraverso questa oscurità inimmaginabile". Kunis, che con il marito Ashton Kutcher, non pronuncia il nome del suo paese ma le parole, indubbiamente, sono dirette a Kiev.Non poteva mancare un momento emozionante agli Oscar e chi meglio della leggendariapoteva esserne protagonista? L' attrice, cantante e ballerina statunitense, 76 anni, è salita, con una dignità ed una bellezza e forza impareggiabili, nonostante la conferma evidente delle sue precarie condizioni di salute. La standig ovation del pubblico però, racconta il rispetto e l'amore di Hollywood per una delle sue colonne portanti, la star di Cabaret, il film di 50 anni fa per cui nel 1973 la figlia di Vincent Minnelli e Judy Garland vinse l'Oscar a soli 27 anni. Le due hanno presentato il premio più prestigioso, quello per il miglior film, andato a Coda-I Segni del Cuore. Da una leggenda ancora in vita ad una, purtroppo, che ci ha lasciati. Come da tradizione, durante la cerimonia degli Oscar, viene dedicato un tributo agli artisti scomparsi nel corso dell'anno. Ac'è spazio anche per la grandissima <a rel="follow" href="https://luce.lanazione.it/addio-a-lina-wertmuller-la-regista-col-look-da-maschiaccio-che-riscrisse-i-canoni-del-politicamente-corretto/"><strong>Lina Wertmuller</strong></a> , morta il 9 dicembre 2021 e celebrata come una delle registe più note e importanti a livello internazionale. Tra gli altri ricordati Sidney Poitier, William Hurt, Olimpia Dukakis, Peter Bogdanovich, Jean Paul Belmondo, Betty White, Ivan Reitman, Martha De Laurentiis, Halyna Hutchins (la direttrice della fotografia del film western Rust cui ha sparato Alec Baldwin)