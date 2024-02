Pascal racconta il suo cowboy gay: “Recitare per Pedro è stato incredibile”

Le parole dell'attore 'pistolero'

La trama del film

Chi è Pedro, il pistolero

È già stato definito “la risposta a I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, Strange Way of Life , il western di Pedro Almodóvar che ha come protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal . Il cortometraggio del regista due volte premio Oscar sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, fuori concorso. Si tratta di un western gay , un’opera di 30 minuti che vedeednei panni di un pistolero e di uno sceriffo, che si ritrovano dopo decenni. Ed è Almodóvar in persona ad aver descritto il suo corto come “la mia risposta a Brokeback Mountain“, a lui proposto nei primi anni 2000 per poi cedere il progetto ad Ang Lee che ne ha tratto un film drammatico datato 2005, capace di raccontare con poesia la particolare storia di due cowboy che hanno una relazione intensa ed emozionante prima che le loro strade si dividanoIntervistato da, Pedro Pascal, straordinario protagonista di, ha parlato di Strange Way of Life e del modo in cui lavora il regista di Tutto su mia Madre. “Avrebbe potuto chiedermi qualsiasi, e l’avrei fatto senza pensarci", le sue parole. “Ha aperto un intero mondo di narrazione, colori, cultura, ribellione e sessualità che è stato assolutamente inebriante, pericoloso, esilarante, straziante, comprendendo l’intero spettro ma con uno stile così caratteristico” prosegue il racconto dell'attore, nato il 2 aprile 1975 a Santiago del Chile. Allo stesso modo, Pascal ha elogiato il suo co-protagonista Hawke, “di cui ho visto tutti i suoi film da quando ero bambino, che ho ammirato sul palcoscenico off-Broadway, di cui ho letto i libri, di cui ho visto dirigere opere teatrale. È stata davvero un’incredibile opportunità prendere parte, imparare, godere l’esperienza di poter essere al livello di persone del genere”. “Prendere parte a tutto questo è stato incredibile”, ci ha tenuto a sottolineare ancora. Recentemente Almodóvar aveva così parlato del proprio progetto, durante il podcastdi Dua Lipa: “Questo è un, nel senso che ci sono, e si comportano in modo opposto nella medesima situazione“. "Quello che posso dire del film è che ha molti elementi del western -ha anticiptoa il regista - : ha il pistolero, ha il ranch, ha lo sceriffo... ma ciò che la maggior parte dei western non ha è il tipo di dialogo che non penso che un film western abbia mai catturato tra due uomini. E ora penso di averti detto un po’ troppo“, ha concluso. Accanto ai due attori troverà spazio anche, volto di Elite.Girato in inglese, Strange Way of Life inizia con un uomo, Silva, che cavalca un cavallo attraverso un deserto fino a Bitter Creek. È venuto a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima i due uomini lavoravano insieme come sicari. Silva arriva con il pretesto di ritrovare il suo amico di gioventù, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il vero motivo della sua visita non sono i ricordi della loro vecchia amicizia. Bensì un. Il titolo del corto riecheggia il nome di un famoso fado scritto e cantato da, in cui la cantante spiega come non esista esistenza più strana rispetto a quella che ignora i propri desideri. José Pedro Balmaceda Pascal , l’attore cileno conosciuto semplicemente come Pedro Pascal è balzato agli onori delle cronache per un ruolo che gli calza a pennello. E’ lui,infatti, ilNato il 2 aprile 1975 a Santiago del Chile, l’attore è il trend del momento su Tiktok dove non si contano video e meme montati ad hoc per il “macho paterno”. Tra questi, uno è virale: la scena vede come protagonistie Pascal che si trovano in macchina, il personaggio di Cage si gira lentamente verso il collega mostrando uno sguardo piuttosto serio, mentre il personaggio di Pascal ha un’espressione felice, sorridente e in qualche modo incosciente. E’ un meme “già pronto”, a cui gli utenti riescono a dare sempre una nuova interpretazione, che arriva dalla scena del film The Unbearable Weight of Massive Talent, uscito in Italia comeMa come mai la popolarità del cileno naturalizzato americano – già visto anche nel ruolo dell’amatissimodi Game Of Thrones e dell’agentein “Narcos” – è schizzata alle stelle in questi ultimi tempi? Tutto grazie a due serie del momento,(l’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog), e quella ambientata nell’universo di Star Wars,. Ora lo vedremo alle prese con una storia d'amore al maschile, in Strange Way of Life. Ha unapiuttosto emozionante Pedro Pascal: quando aveva nove anni la sua famiglia fu costretta a scappare dal Cile, rifugiandosi prima in Danimarca e poi negli Stati Uniti per sfuggire alla dittatura di Augusto Pinochet (la madre era peraltro lontanamente imparentata con Salvador Allende, presidente socialista deposto nel golpe).Principale antagonista diPascal è ora tra i protagonisti di, il cortometraggio western di Pedro Almodóvar che sarà presentato al festival di Cannes 2023 :ll'attore, che ha uno stretto rapporto con la sorella,, ha più volte espresso attivamente la propria vicinanza e solidarietà con laIn un’intervista con, l’attore 48enne ha espresso tutta la propria ammirazione verso Lux, definendola "una delle personalità più potenti che conosco". “Il mio lato protettivo è letale, ma ho bisogno di lei molto più di quanto ha bisogno di me” mette in chiaro l’attore. Pascal ha condiviso memorie d’infanzia, parlando di Lux come "la preferita della famiglia" e "a capo della gestione domestica".è del tutto reciproco: l’attrice e modella ha dichiarato che suo fratello ha giocato un ruolo "molto importante" nel suo percorso di transizione, diventando una guida per lei. “Pedro fu una delle prime persone a donarmi gli strumenti per iniziare a dar forma alla mia identità” ha raccontato Lux in un’intervista con la rivista Ya El Mercurio. Orgogliosamente alleato delle minoranze e supporti le cause Lgbtqia+, anche recentemente, tramite la sua pagina Instagram (dove conta 6,6 milioni di follower) Pedro Pascal ha pubblicato alcune bandiere arcobaleno scrivendo “The answer, my friend, is blowin’ in the wind”, ovvero riprendendo il testo didi Bob Dylan, brano che già negli anni Sessanta diventò inno per il movimento dei diritti civili. Il post era in risposta agli attacchi della destra americana e alle: quelle approvare nel Tennessee per limitare l’assistenza medica per i giovani transgender e per impedire alle drag queen di esibirsi in luoghi pubblici , senza dimenticare quella approvata in Texas e altri 17 Stati per vietare alle donne transgender di poter gareggiare in qualsiasi sport