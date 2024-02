Pechino Express, oltre il gioco c'è di più. Tre coppie in vacanza a Palermo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

A Palermo tra cannoli e l'omaggio a Falcone

L’ottava puntata dell’adventure game

oltre il gioco c’è di più: è nata un'amicizia. E, infatti,sono andate in vacanza a Palermo. Il programma di Sky è un gioco: infinite sfide, ricerche estenuanti di passaggi e alloggi per la notte, testa a testa per evitare l’eliminazione. Un viaggio avventuroso che mette a dura prova i nervi di molti concorrenti tanto che le liti (e le uscite infelici) sono quotidiane. Un esempio? Joe Bastianich che in queste puntate ha spesso ‘straparlato’ lasciandosi scapparesulle malattie di Giorgia Soleri . Così come Barbara Prezia de “Le Mediterranee” che nella settimana puntata ha detto (sempre riferito alla fidanzata di Damiano e alla compagna di avventura, Federica Fabrizio ) “partecipano solo per dire che hanno male alla vulva”.Ma l’avventura del viaggio ha regalato anche. “Le attiviste” (Soleri e Fabrizio) sono andate insieme ai “Novelli sposi”, ovvero Federica Pellegrini e al marito Matteo Giunta, in vacanza a Palermo, ospiti di Totò Schillaci e della moglie Barbara Lombardo, la coppia de “I Siculi”. Il campione di calcio e l’ex modella hannoagli amici conosciuti tra India, Borneo malese e Cambogia. E l’esperienza è stata indimenticabile. “per averci dato, oltre ai bellissimi ricordi che questa esperienza incredibile porta con sé, la possibilità di conoscere persone come Federica, Matteo, Barbara e Totò che oggi abbiamo il privilegio di chiamare amici” scrive Soleri su Instagram documentando con foto e video alcuni momenti della vacanza a Palermo. Giorgia Soleri ha postato una foto che vede i seimentre visitano la Fattoria Sant’Anna di Monreale, dove gli ormai ex sfidanti di Pechino Express si sono goduti una bella giornata di sole, trae visita agli animali presenti nella struttura. Immancabile il giro a Palermo, traalla scoperta delle tante bellezze della città e l’assaggio dei prelibati dolci locali. Anche Federica Pellegrini ha immortalato sui social alcuni scatti della vacanza palermitana, mostrando tutto il proprio amore per gli animali. Ma non solo. Lei e il marito si sono concessi peccati di gola, trae cibo di strada, e passeggiate turistiche. Non poteva mancare l’omaggio ai giudici, con una visita nei luoghi simbolo della lotta alla mafia. E poi tappe obbligate come la, la bellissima piazza Pretoria e la borgata marinara di Mondello con il suo mare cristallino.Dopo il viaggio di piacere tra amici è tempo di tornare al viaggio televisivo.(ore 21,15) su Sky (e in streaming su Now) va in ondadi “Pechino Express” condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio. I concorrenti ancora in gara sono Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi “”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “”. I concorrenti partiranno tra il traffico e gli affollati mercati dellaper scendere giù fino al mare e affrontare una “pungente” prova nel centro costiero di Kep.L’itinerario poi proseguirà verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori dovranno sottoporsi all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru durante una missione molto “stilosa”, prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso aper poter partecipare a una divertente Prova Vantaggio. Una tappa che metterà a dura prova anche ladei concorrenti, che poi dovranno correre ancora verso il Tappeto Rosso a, anticamente capitale della Cambogia. Qui le coppie scopriranno la: chi vincerà contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una Ong locale. Le ultime due coppie andranno ale quella indicata per l’eliminazione si affiderà al contenuto dellaper conoscere il proprio destino. Chi riuscirà a conquistare un posto nella semifinale di Pechino Express?