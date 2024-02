Pedro Pascal, quando la famiglia fu costretta a scappare dal Cile

Pedro Pascal e la fuga dopo il golpe di Pinochet

Le origini dell’attore

racconta la fuga della sua famiglia dal Cile. José Pedro Balmaceda Pascal, classe 1975, è uno degli attori del momento: grazie alle serie “The Mandalorian” e, soprattutto, “The Last of Us”la carriera del cileno naturalizzato americano è in forte ascesa.Anchelo ha scelto per il suo nuovo cortometraggio “Strange Way of Life ” (presentato in anteprima a Cannes 2023 che in Italia sarà visibile sulla piattaforma di streaming Mubi) che parla di una storia d’amore tra due due uomini in apparenza rudi e solitari, in realtà alla ricerca di piacere e tenerezza. Oggi Pascal è uno degli attori più popolari e amati di Hollywood – piace molto alle più giovani tanto che sui social è stato ribattezzato il daddy della Gen Z – ma nel suo passato si celanoperché è figlio di oppositori di Pinochet.La sua carriera d’attore affonda le radici nello “straziante viaggio” che i suoi genitori hanno fatto per lasciare il paese d’origine, il Cile. “” le parole cariche d'affetto per i genitori dell’interprete di Oberyn Martell nell'acclamata serie televisiva “ Il Trono di Spade ”.L’attore di “ Last of Us ” è apparso nella puntata di questa settimana del podcast “Smartless” dove ha raccontato nei dettagli la storia di come lui e la sua famiglia sono diventatinegli anni Settanta, dopo essere stati costretti a fuggire dall’ex dittatore cileno Augusto Pinochet.Pascal ha raccontato che i suoi genitori erano “” all'epoca e che, sebbene non fossero “rivoluzionari”, il cugino di sua madre era “molto coinvolto nel movimento di opposizione contro il regime militare”. Vale la pena ricordare che laera lontanamente imparentata con Salvador Allende, presidente socialista deposto nel golpe. Il “Mandaloriano” ha svelato anche un episodio molto particolare: una una vittima di uno scontro a fuoco – dove i suoi genitori non erano coinvolti - è stata portata a casa sua in modo che suo padre, medico di professione, potesse aiutare la vittima “a curare la ferita”I suoi genitori, ha raccontato, hanno anche accettato di “nascondere” la persona per un po’ di tempo. Ma poi, questa persona è stata “presa in custodia e torturata”. Pascal ha rivelato cosa è poi accaduto alla sua famiglia. “Sono venuti a cercare i miei genitori che hanno dovutoper circa sei mesi”. Successivamente la famiglia dell’attore è riuscita “a scavalcare il muro dell'ambasciata venezuelana a Santiago e chiedere asilo”. E, infatti, ha lasciato il Paese.Pedro Pascal nasce ail 2 aprile 1975 da una famiglia di origini in parte basche e baleariche (più precisamente dell'isola di Maiorca).E’ il secondogenito deidi José Pedro Balmaceda, un medico, e di Verónica Pascal Ureta, una psicologa infantile e cugina del sociologo ed ex-guerrigliero del Mir Andrés Pascal Allende. A seguito del, essendo i suoi genitori strenui sostenitori del governo socialista della coalizione di governo, presieduta da Salvador Allende, Unidad Popular, e di conseguenza oppositori politici dell'appena instauratasi dittatura della giunta militare del generale Pinochet, furono costretti a lasciare il Paese. Quindi, dopo poco la nascita dell’attore, i Pascal scapparono in Danimarca dove fu concesso loro. In seguito si trasferirono in pianta stabile negli Stati Uniti.L’interprete di Joel Miller nella serie televisiva “The Last of Us” è, quindi, cresciuto in, tra la città di San Antonio e la Contea di Orange. E in America scopre, e coltiva, una sua grande passione: il. Pascal è stato un nuotatore a livello agonistico prima di diventare un attore professionista: ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza praticando nuoto e gareggiando a livello locale e regionale nella California del nord.