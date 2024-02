Peppa Pig, in onda la prima coppia lesbica nella storia della serie animata

"Vivo con mia mamma e l'altra mia mamma"

La genesi dell'episodio

"Sono Penny Polar Bear.". Spunta così la prima coppia omosessuale nel cast di personaggi della serie animata più amata dai bambini, Peppa Pig . L' episodio del programma televisivo intitolato "Families" è andato in onda suin Gran Bretagna e ha segnato un cambio di passo importante nel segno dell' inclusione Gli animali antropomorfi, inclusi gli amici di Peppa, Suzi, Sheep e Danny Dog tra gli altri, stavano disegnando il ritratto della propria famiglia, quando è accaduto: la dolce. Per poi spiegare alle tre amiche il suo schizzo: "Sono Penny Polar Bear. Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Adoro gli spaghetti". La puntata ha fatto scalpore: se in molti, tra cui la comunità arcobaleno , l'hanno accolta con entusiasmo definendola, altri non hanno esitato a: "Fatela finita di confondere i nostri figli, sono solo bambini", scrive un utente. Rispondono altri:Gliattendevano da tempo questo momento: precisamente dal 2004, anno in cui sbarcò sul piccolo schermo la dolce Peppa Pig., lanciata da un gruppo di attivisti Lgbt, che ha raccolto oltre 23mila firme per chiedere che lo show presentasse una coppia dello stesso sesso.Quelle tradizionali, quelle con un genitore single e quelle con due genitori di sesso diverso", spiegava la petizione. "I figli di genitori dello stesso sesso potrebbero sentirsi alienati da Peppa Pig e altri bambini potrebbero essere più propensi a maltrattarli, semplicemente per ignoranza. Peppa Pig non è solo divertimento"., anche l'ex Ministro della Sanità ed ex parlamentare liberaldemocratico britannico,, in un'intervista a PinkNews aveva chiesto maggior coraggio nelle scelte televisive e nello specifico che Peppa Pig presentasse più personaggi gay: "Dobbiamo essere fedeli alla legge che abbiamo approvato. La normativa dice molto chiaramente che, così in tutto quello che facciamo come società, dobbiamo rafforzare questo messaggio".