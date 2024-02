"Peter Pan & Wendy", nel nuovo film il primo attore Disney affetto da sindrome di Down

Le scelte di inclusività

70 anni di Peter Pan

Da film d'animazione a live-action

"Peter Pan e Wendy" è uno dei remake più attesi dell'universo Disney, impresa cinematografica capace di creare veri e propri cult che da sempre accompagnano la crescita dei bambini di tutto il mondo. Produzioni di animazione trasversali, che si tramandano di generazione in generazione, e che, conseguentemente, si evolvono per stare. Il film uscirà in streaming su Disney+ il 28 aprile in occasione del centenario dell'azienda, e porterà con sé una grossa novità., attore 15enne affetto da sindrome di Down , reciterà una delle parti più importanti della pellicola. Sarà il primo attore con tale disabilità a prendere parte ad un film realizzato dal colosso statunitense, da sempre attento al rispetto delle disuguaglianze e ai diritti delle persone affette da invalidità.Il nuovo volto del cinema inclusivo interpreterà, uno dei leader dei bambini sperduti dell’Isola che non c’è. Un ruolo di primo piano, che ha visto Matofsky alle prese con numerose sfide: "Mi sono fatto molti amici fantastici. Abbiamo imparato tutti a combattere con la spada, cosa che ho adorato. Avevoda imparare molto velocemente, ma è stato emozionante e mi sono davvero divertito". Un contesto non privo di peripezie per il giovane attore britannico, ma condito da tanti momenti dolci: "Uno dei miei giorni preferiti è stato quando Jude (il regista del film, ndr) ha noleggiato un furgone dei gelati e l'ha portato sul set", ha dichiarato al The Sun.L'impresa cinematografica californiana non è nuova a importanti scelte volte all' inclusività . Già a metà 2022,, presidente del reparto dedicato alla scelta dei contenuti da immettere sul mercato aveva dichiarato che, entro la fine dell'anno, il 50% dei personaggi proposti avrebbero dovuto far parte alla comunità Lgbt o alle minoranze etniche, solitamente sotto-rappresentate.Dal 2020, inoltre, sono stati inseriti deiall'inizio dei film riproducibili in streaming che contengono epiteti razzisti o discriminatori. Una scelta osteggiata anche da molti politici italiani, che hanno subito bollato l'azienda come "piegata all'", per riprendere le parole del senatore Simone Pillon.Il celebre personaggio, ideato da James Matthew Barrie nel 1902, è stato rappresentato al cinema per la prima volta in un film muto del 1924. Successivamente, la Disney ha realizzato la sua prima versione del cult d'animazione nel. Alla prima pellicola sono seguiti, ai quali si aggiunge il nuovo remake diretto da David Lowery, che verrà a breve reso disponibile sul servizio di streaming Disney+. Il regista ha scelto Alexander Molony e Ever Anderson come interpreti dei personaggi principali, con Jude Law nei panni del temuto antagonista Capitan Uncino. Una versione che, fin dalla pubblicazione dagli spoiler e della copertina ufficiale, ha suscitato la preoccupazione di molti critici cinematografici. La scenografia, secondo questi elementi, appare decisamente cupa e tenebrosa. Ma il direttore delle riprese ha rassicurato che la sua produzione non sarà una versione più oscura e tetra della precedente. "Come produzione su Peter Pan, non sorprenderà nessuno che conosce il materiale originale. È molto divertente e spiritoso. Se sembra realistico, è solo perché abbiamo cercato di girare in location, costruire tutti i nostri set e far sentire tutto come un luogo reale. Valorizzo sempre l’idea che. Per quanto riguarda la versione oscura e tetra di Peter Pan… non lo è", ha dichiarato Lowery.Il masterpiece, dunque, passa da cinema d'animazione a live-action. Una scelta che si basa sui recenti successi di pellicole come Il libro della giungla, Aladdin, e Il Re leone che, riproposte in tale chiave, hanno fatto registrare unai botteghini. La chiave per il successo, secondo il colosso della cinematografia per grandi e piccini, sembra risiedere nel. Molte voci, però, si sono recentemente levate in opposizione alla linea tenuta dalla Disney in tema di diritti civili. Una delle più popolari è quella di Ron DeSantis , governatore della California, che ha minacciato di costruire una prigione accanto ad uno dei suoi parchi divertimento di punta. Ciò avverrà, secondo il potente politico repubblicano, se non cambieranno le policy che l'azienda adotta nei confronti della comunità Lgbt. Uno scontro acceso su tutta la linea, ormai, che si protrarrà almeno fino alla candidatura per le elezioni presidenziali del 2024.