Pinguini Tattici Nucleari, canzoni in Lis. "Siamo una band inclusiva"

Accessibilità: “Ridere” in Lis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Deaf Soul (@thedeaf.soul)

Concerti negli stadi senza dimenticare la gavetta

Pinguini tra amicizia e impegno civile

I Pinguini Tattici Nucleari infiammano San Siro con un concerto per tutti e tutte . E, infatti, le canzoni vengono proposte anche in Lingua dei segni per includere nello show anche le persone sorde ”. Così il gruppo bergamasco si era descritto alla vigilia della doppia data milanese (11 e 12 luglio), il via ufficiale del tour “ Fake News ” negli stadi che toccherà 11 città, per oltre mezzo milione di persone, e attraverserà l'Italia fino alla data del 9 settembre alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Prima del concerto dell’11 luglio, il gruppo (Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini) aveva dichiarato: "Entriamo nel ‘tempio’ di San Siro da visitatori e. Siamo però pronti a offrire uno show denso negli stadi, per un pubblico con. Saremo sempre una band inclusiva”.Uno deidel concerto dei Pinguini Tattici Nucleari è quando sul palco si presenta Georgina, con il suo sorriso grande. E fa qualcosa di stupendo interpretando “” nella lingua dei segni . Una ballad intensa e travolgente con un testo profondo e intenso, ancora più emozionante con la traduzione per le persone sorde. Di cosa parla la canzone? "Ed un po’ mi fa ridere se penso che adesso c’è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere" recita la parte iniziale di "Ridere".Appare chiaro, quindi, dalla prima strofa che il pezzo racconta di. O meglio, di tutte quelle emozioni e sensazioni che scaturiscono dalla fine di una relazione importante, duratura e un tempo felice. Il brano, dunque, è un modo di elaborare tutto ciò che scaturisce da questa consapevolezza, una sorta dinecessario, inevitabile, ma pur sempre faticoso. Come elaborare questo dolore? Ripercorrendo i momenti migliori trascorsi insieme, ridendo.La prima data milanese, alla presenza di oltre 60mila persone, è un’emozione infinita. I Pinguini Tattici Nucleari danno vita a uno show che, partita con la gavetta nei locali di Bergamo e che oggi parla invece di oltre mezzo milioni di biglietti venduti per gli stadi. Due ore abbondanti di uno spettacolo dal vivo che gli stessi Pinguini avevano promesso come “denso”, ma che forse è riuscito a superare anche qualsiasi aspettativa.“Non avevo mai pensato di riempire un posto speciale come San Siro, figuratevi un tour!”, le parole del cantante,, poco dopo aver intonato “Zen”, il brano accuratamente scelto per aprire una scaletta di successi che il pubblico conosce a memoria. “È il sunto di quel che rappresenta l'ultimo disco per noi:”, avevano anticipato i Pinguini, nella conferenza che ha preceduto il live. “Si parte da lì perché l’importante, per un musicista, è non perdere la sua autenticità” avevano aggiunto.Il primo stadio dei Pinguini Tattici Nucleari è anche ilche va avanti da tanto tempo. Il gruppo non è solo Riccardo Zanotti, ma sei musicisti che, alternandosi sul palco con grande sintonia, si completano a vicenda. “Le band con i frontman sono destinate a finire. Quelle che funzionano di più sono quelle in cui. A noi l’attitudine solista non appartiene” è la posizione espressa non a caso dal cantante.“Vogliamo essere una band e vogliamo che tuttevengano recepite, senza ‘sboronaggini’. La normalità della nostra origine viene percepita”. Così, tra un singolo di enorme successo e l’altro, tra una “” e la più datata “Bergamo” (con dedica alla loro città), capita che tutti e sei i componenti si lancino in balletti, si uniscano allo stesso tavolo al centro della passerella e si dividano le parti dello show: se Simone canta da solo “Nonono”, Elio interpreta “Giulia” e “Freddie”, facendosi portavoce di“In tanti anni che suoniamo, più volte ci hanno chiesto se, come e quando ci sentissimo politici. Noi abbiamo sempre preferito rispondere con le canzoni” racconta proprio il tastierista. “Ma come facciamo a non sentirci politici con tutto quello che succede? Noi saremo sempre qui a cantare ile realizzare se stessi, a prescindere dal colore dell'arcobaleno in cui ci si identifica” è il messaggio della band. Non mancano poi i colpi di scena. Dopo “Ringo Starr” arriva, infatti, una proposta di matrimonio . L’attenzione di Riccardo Zanotti viene subito catturata dal subbuglio che si crea nelle prime file: la coppia che convolerà presto a nozze, incassa così anche gli auguri dell'artista in persona e una dedica speciale sulle note di “”.