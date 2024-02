Post antisemita, Kanye West escluso prima da Instagram e poi anche da Twitter

Twitter locked rapper Kanye West's account over an antisemitic tweet. It comes after West's Instagram account was also restricted for violating the company's policies, according to a spokesperson. https://t.co/S2fJr63Vw8 — CNN (@CNN) October 10, 2022

gli account Twitter e Instagram del rapper(45 anni) dopo la pubblicazione di messaggi antisemiti. L'ex marito di Kim Kardashian , che adesso si fa chiamare, si è reso protagonista di una brutta vicenda che lo vede accusato di incitamento all’odio razziale.Twitter ha bloccato l’account dopo che il rapper e produttore discografico aveva postato undai contenuti antisemiti : West aveva annunciato che appena si fosse svegliato avrebbe “alzato a livello 3 l’attacco agli ebrei”, usando un gergo militare, ma scrivendo la parola “death” al posto di "def", che ha il suono quasi simile. Il rapper aveva spiegato che non poteva farlo sul momento perché era “un po’ addormentato”. Poiper “averlo usato” e “cercato di far fuori chiunque si oppone alla vostra agenda”. Il social ha rimosso il tweet subito dopo la pubblicazione, scrivendo: “”. Un portavoce della piattaforma ha spiegato a “BuzzFeed News” che “l’account in questione è stato bloccato, a causa di una violazione dei regolamenti di Twitter”. La decisione è arrivata dopo che ancheaveva posto delleall’account Instagram di West, visto che giorni prima l'ex marito della Kardashian aveva postato un altro messaggio antisemita, in cui sosteneva che ilfosse controllato dagli ebrei La brutta vicenda arriva in seguito a un altro episodio avvenuto durante ladi Parigi durante la quale il controverso produttore musicale, aveva indossato una maglietta con scritto “”, cioè “la vita dei bianchi conta”, in contrapposizione con il “ black lives matter ”, utilizzato dal movimento per i diritti degli afroamericani. Ovviamente ciò aveva scatenando un vero polverone e suscitato l’indignazione dei liberal statunitensi e di tutto l’establishment politico-mediatico. L’episodio, inoltre, ha portato il marchio Adidas ad annunciare ilcon il rapper e la sua linea di sneaker Yeezy. L’azienda, senza menzionare la frase sulla t-shirt, in un comunicato ha sottolineato che “le partnership che funzionano sono legate al rispetto reciproco e ai valori condivisi”.Secondo gli osservatori politici americani, queste mosse sarebbero state create per attirare l’attenzione visto che ilè intenzionato a candidarsi alle presidenziali del 2024, dopo aver fallito nel 2020. A tal proposito ci sarebbe anche un altro indizio. Prima dei messaggi antisemiti, l’ex marito di Kim Kardashian era tornato su Twitter dopo una lunga assenza (questa per sua scelta, ndr) con un cinguettio sibillino per i suoi: “2024” accompagnato da una foto con un cappellino da baseball nero e la scritta 2024, letta da alcuni, appunto, come una sua nuova possibile candidatura alla Casa Bianca Ora, però, il produttore èl: dopo aver pubblicato, con sarcasmo, una foto che lo riprendeva con il fondatore di Meta, contestandogli il fatto che la piattaforma avesse limitato il suo account su Instagram, West aveva ricevuto su Twitter il sostegno del miliardario e futuro proprietario del social,, che aveva commentato: "Bentornato su Twitter, amico mio". Ma il ritorno è durato lo spazio di poche ore.