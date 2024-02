Priscilla: “Quanta paura può ancora fare un uomo truccato?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

A chiederlo è la più famosa drag queen italiana , all’anagrafe. Dopo il discorso del registasulle famiglie omogenitoriali , il programma “Le Iene” su Italia 1 ha invitato un’altra figura importante della comunità Lgbtqia+, ovvero Priscilla, conosciuta anche per il suo ruolo da giudice nel programma tv “ Drag Race Italia ”. La drag queen, nella puntata in onda martedì 4 aprile, ha parlato di omosessualità e della paura che può incutere nelle persone ciò che viene definito “diverso” dalla società.“Quanta paura può fare ancoracon una parrucca in testa che cammina su? Dico paura perché è quello che proviamo di fronte a ciò che, a ciò che non riusciamo a capire. Dunque, che ci viene più facile temere, allontanare, condannare” sono le parole iniziali del monologo di Priscilla che poi racconta il conflitto interiore che ha vissuto a causa di una latente forma di omofobia . “Anche Mariano era così: un omosessuale che concepiva l’omosessualità come, nella propria intimità, perché aveva interiorizzato, suo malgrado, una forma di omofobia” dice ancora la drag queen che si sofferma molto sul concetto di paura.. Mariano non la vedeva. Mariano sono io. Mariano era in contrasto con Priscilla. Non gli piaceva il suo modo di parlare, di vestire, di comportarsi, non la capiva. E Priscilla sono io. Mariano non accettava le sfumature, le unicità. Non voleva mettersi in discussione. È solo confrontandosi con Priscilla che finalmente ha capito quanto fosse limitato, mediocre, chiuso.. Ha imparato a vedere a colori ma anche Priscilla è cresciuta. Io sono cresciuto” spiega Priscilla.Nel finale di monologo, la drag queen racconta la riappacificazione delle sue due anime: “Con il tempo, Mariano ha capito che Priscilla lo porta sulla pelle e dentro di sé, tutto il giorno. Tutti i giorni. E se prima Mariano e Priscilla erano, il giorno e la notte, che vivevano schiena e schiena e quando c’era una spariva l’altro, oggi, invece, camminano fianco a fianco. Hanno imparato che non bisogna avere paura di conoscere e di capire. La conoscenza rende liberi. Ora Mariano e Priscillae guardano finalmente insieme al futuro”.