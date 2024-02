Roberta Torre, quella 'Strana carne' fra le righe: "Ecco perché le brave ragazze si innamorano dei mascalzoni"

Quella diè una presenza davvero unica nel panorama del cinema e, più in generale, della cultura italiana. Donna libera, forte, «pop» e d’autore insieme. Milanese innamorata della Sicilia, e finita a vivere in un altro luogo che ama, la Toscana. Nel 1997, Roberta Torre sconvolgeva tutti con i toni leggeri, ironici, coloratissimi di, il primo film capace di ironizzare sulla mafia: film premiato a Venezia, ai David, ai Nastri d’argento. Nel 2000, Roberta ha girato un musical ambientato fra gli immigrati africani sbarcati in Sicilia, e lo ha chiamato. Non c’è solo gioco, non c’è solo ironia. In un lungo film/intervista, raccoglie il racconto di Pino Pelosi, Pino la rana: l’uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio diQuesta primavera, Roberta Torre ha esordito nella narrativa con un romanzo molto pulp,, edito da Fandagno. Roberta, ha dato alle stampe: a volte, sfiora le atmosfere dei film di David Lynch. "Sì: racconto una storia alla Bonnie and Clyde: una ragazza che si innamora di un uomo che è un malvivente, sicuramente pericoloso, probabilmente un assassino, ma da cui lei si sente immediatamente attratta", spiega l'autrice."E’ l’occasione che lei vede per fuggire dalla madre, dai codici della borghesia. Quest’uomo rappresenta l’irrompere della violenza, ma anche di una energia nuova nella vita di lei. Lei è una Bonnie che aspettava il suo Clyde".«I segreti sono molto importanti: sono la cosa che mi affascina di più delle persone. Ognuno dei personaggi del libro vive rimuovendo e rivivendo segreti. La pensione in cui li colloco è l’hotel diin versione campagnola"."Il criminale, che lo si voglia o no, ha un suo fascino nei confronti dell’essere umano. Perché fa esplodere tutto il castello delle convenzioni borghesi"."La gioia indescrivibile di poter fare tutto quello che vuoi. Non devi preoccuparti se una scena è realizzabile, quanto costerebbe girarla, tutti questi problemi che vincolano chi scrive per il cinema. Poi, magari, adesso che è scritta può darsi che diventi anche una sceneggiatura per un film"."Abbiamo finito di girare, e abbiamo già creato un primo montaggio. È un film che racconta la perdita della memoria che Monica Vitti ha sofferto. Alba rivive tutti i personaggi della Vitti, è come se abitasse tutti i suoi film:… Ma si vedranno anche veri spezzoni dei film della Vitti. Abbiamo avuto accesso a un repertorio immenso"."Quello dell’uomo che le è stato accanto per trent’anni. Nella finzione del film, quest’uomo comprende che Monica ritrova vita solo dentro i suoi personaggi, e gioca insieme a lei questo ‘gioco’, per riuscire a entrare nella sua mente, nella sua vita"."La sua capacità di entrare dentro ruoli di donne diversissime, con una enorme sensibilità femminile"."Sì: racconto la storia di sette amiche trans che si ritrovano per una seduta spiritica, per ritrovare il rapporto con una delle loro compagne, morta. Non tutti sano che al momento della morte molte trans vengono vestite da uomo, dalle famiglie di origine, e. Di loro, della loro identità femminile, dell’identità che si erano scelte, non resta nulla. Il senso – crudele, orribile – di questa pratica è: io, famiglia, mi riprendo il tuo corpo e la tua identità. E di te non resta nulla. Questo è un film contro questa violenza perpetrata dopo la morte di queste persone".