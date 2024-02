Rose Villain, chi è il nuovo volto dell’hip-hop italiano che a Sanremo 2023 duetterà con Rosa Chemical

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

”. A dirlo è, nome d’arte di, che si appresta a calcare il prestigioso palco del teatro Ariston di Sanremo 2023 come ospite di Rosa Chemical per la serata delle cover , in programma venerdì10 febbraio. La coppia interpreterà “America” di Gianna Nannini . Rose Villain è nata a Milano nel 1989. A 18 anni si è trasferita in, a Los Angeles , dove si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicans Institute di Hollywood, arrivando così a. Nel 2016 ha firmato con l’etichetta “Machete Empire Records” e nelcon il singolo “”. Il 20 gennaio scorso ha pubblicato l’album “”, facendolo precedere di qualche giorno dal singolo “” in feat con, artista con cui aveva già collaborato sei anni fa, in “”, occasione che la fece conoscere al grande pubblico.Ilha influenze americane e non poteva essere diversamente visto che da anni fa la spola tra Milano e New York. “Secondo me la musica è il mio modo diche ho. Sussurro le parole, le stiracchio. Abbiamo un po’ tutti questo dualismo di luci e ombre. Noi facciamo vedere sempre la parte coi lustrini ma c’è tutto il resto dietro” racconta in un’intervista a Radio Deejay.E sul concetto di “tutto il resto dietro”, la giovane si confessa a cuore aperto durante il monologo a “ Le Iene ”, nella puntata del 31 gennaio (la prima senza Teo Mammucari ). “Quando scrivo le canzoni provo a” dice Villain, sottolineando l'importanza di accogliere le difficoltà e le paure della nostra vita. Parlando delle sofferenze degli ultimi anni, la cantante aggiunge: “C'è così tanta sofferenza nel mondo, perché dobbiamo far finta che sia tutto ok?Siamo investiti ogni giorno da notizie orribili, reduci da anni di isolamento e paura, c'è ingiustizia, divisione, c'è la guerra”. Secondo l’artista milanese “, torneremo a dare valore alle bellezze della vita”.” è il primo album in studio dell’artista. E’ stato registrato tra New York e Milano tra il 2021 e il 2022, con la direzione artistica curata dale produttore esecutivo Sixpm, pseudonimo di. E’ concepito come un’ode a New York , “fedele compagna di notti insonni,, che ti mastica e ti sputa se non tiri fuori le unghie, che mi ha reso l'artista e la persona che sono oggi. È anche un'ode alla notte, il momento dove tuttee ti schiacciano: la tristezza, la solitudine, il desiderio, l'amore” ha spiegato in occasione dell’uscita del disco (che contiene anche il più noto brano “” con Tony Effe).l'album presenta sonorità rap, pop e rock. “In ‘Radio Gotham’, alla fine” racconta in ancora a Radio Deejay. E l’hip-hop, a differenza di quanto si possa pensare, non è più un mondo prettamente maschile. Basta ricordare Cardi B a Nicki Minaj , a livello internazionale. “L’industria musicale non è più ‘molto uomo’. Anzi, il commento che mi hanno fatto su questo disco. Tu non sei abituato alla donna che parla liberamente di sesso , ma questo è il futuro.” conclude nell’intervista a Radio Deejay.