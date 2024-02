Sanremo e il lifting degli ultimi anni: tra meme e sfide social è sempre più da giovani

Favino e Fru: Il botto dei The Jackal

Nuove regole e azioni da compiere: il Fantasaremo

Dall’Ariston ad Instagram, quando i social diventano palcoscenico

Cantanti giovani e nuovi standard: la rivoluzione di Amadeus

C’era una volta untradizionale, distante dai più giovani, poco attrattivo e per niente social. Poi tutto è cambiato e adesso il più celebre concorso della canzone italiana sta vivendo una fase di rinascita, svecchiamento e nuova crescita. La metamorfosi è frutto dell’adozione di precise strategie, oltre che del talento del direttore artistico Amadeus, tra cui la digitalizzazione dell'evento con l’uso massiccio dei social media, con il fenomeno dei meme e delle pagelle, l'influenza di content creator e personalità come Chiara Ferragni (un anno fa l'apice del successo extra social, paradossale guardando alla sua situazione di oggi) e dall'ormai partecipatissimo FantaSanremo. La kermess custode della tradizione musicale tricolore ha evidentemente avvertito la necessità die reinterpretare il concetto stesso di Sanremo. Un- chiamiamolo così - avviato con l'intento (ormai, si può dire, riuscito) di attrarre una platea più giovane, senza però tradire la sua essenza, coinvolgendo anche artisti, ospiti e conduttori in un profondo rimodellamento dell'immagine del festival.L’operazione di rinnovamento attuata nellaè la diretta conseguenza dello svecchiamento del format. L’operazione è iniziata con il botto nel 2018 con l’aiuto dei, che avevano creato un format in collaborazione con Pier Francesco Favino, co-conduttore del festival. È rimasto celebre il video in cui i comici sequestrano Favino e lo scambiano con Gianluca Fru. Il gioco era fingere che sul palco dell'Ariston ci fosse appunto Fru travestito da Favino, e funzionò: in molti salutarono l’attore “Ciao Fru”, fra cui anche una delle colonne portanti del festival, il Maestro Beppe Vessicchio . L’operazione ha avuto una portata enorme: in questo modo si è capito che anchesu quanto accadeva sul palco, influenzandolo. La missione dei The Jackal è stata far dire determinate parole agli ospiti e cantanti sul palco, che effettivamente le dicevano. Il tutto ha aggiunto un elemento ludico e interattivo all'esperienza, portando il festival oltre i confini tradizionali, e spianando la strada al boom delle sfide a suon di Baudi.Si arriva, quasi inevitabilmente a questo punto, alla nascita del, sbarcato nella vita di tutti noi nel 2020, poco prima dell’inizio del lockdown e dei duri anni di pandemia. Come il fantacalcio ma dei cantanti, consiste nel comporre la propriaavendo a disposizione un tetto massimo di spesa (, appunto) e dovendo sceglierne 5 in gara.In base alle performance canora sul palco, ma anche a tanti altri ‘bonus’ e ‘malus’ (come vestirsi in un determinato modo o pronunciare alcune parole) la mattina successiva alla puntata vengono assegnati i punteggi. Giocare è assolutamente. Il Fantasaremo è frutto di un’idea di un gruppo esterno al Festival, ma in poco tempo è arrivata la partnership e numerose sponsorizzazioni. In pochi anni è diventato un rituale attesissimo e coinvolgente, forse anche troppo invadente. Nell’ultima edizione, infatti, l’influenza delle regole dei punti dell’applicazione ha evidentemente influito sulle azioni di conduttori e cantanti.Il tutto è stato in qualche modo favorito anche dalla pandemia: nel 2021, infatti, stavamo vivendo un secondo (o terzo? sembra passato un secolo) lockdown e tutti abbiamo passato più tempo davanti alla tv. Già nel 2020 Morgan avevano dato vita ad un litigio pubblico con tanto di adattamento ed insulti canori, generando un sacco di reazioni online.Anche l'anno scorso sono stati veramente tanti igenerati da Sanremo. Come dimenticare, che arrabbiato per un inconveniente tecnico distrugge il set di rose sul palco dell’Ariston, o, che scende la scalinata con un vestito in velluto scuro e uno scialle sopra con scritto "Pensati libera", rimasto a lungo fra i trend più cliccati. La connessione fra social e festival si è fatta più stretta nell'ultima edizione di Sanremo, quando la co-conduttrice e influencer ha aperto in diretta - dando spazio a non poche critiche - l’account Instagram di Amadeus, diventato istantaneamente seguitissimo.Detto questo è innegabile che il successo dell'appuntamento sia dovuto anche alla bravura di, diventato anche lui star del web e meme vivente. Non solo un conduttore ma un uomo di radio che è sempre stato a contatto con la musica e ha capito al momento giusto che il vecchio Sanremo incartapecorito non riusciva più a far presa, e la necessità quindi di coinvolgere i giovani nello spettacolo, non solo spettatori, ma anche, che non corrispondono più necessariamente agli standard della classica canzone italiana. Quando vinsero i Maneskin nel 2021 con "Zitti e buoni" non furono poche le polemiche e le obiezioni di quelli secondo cui la band non rappresentava la musica classica italiana, e non aveva quindi i titoli per aggiudicarsi l’ambito premio. Dopo solo pochi anni queste polemiche risultano quasi impensabile: il pubblico dei Millennials e della Gen Z è stato fidelizzato, ed è una grande fetta del totale. Il resto è venuto quasi da sé. Più si è creato hype mediatico intorno all’evento e più i cantanti di spicco della scena nazionale contemporanea hanno deciso di partecipare. Questo perché adesso, come una volta e come a lungo non era stato, il Festival è tornato ad essere un evento a cui un artista di successo non può mancare. Perché Sanremo è pur sempre Sanremo.