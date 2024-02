Santi Francesi: "Fieri di far parte della generazione che ha iniziato una rivoluzione a livello morale"

Chi è Alessandro De Santis di Santi Francesi

Perché la band (Santi Francesi) ha questo nome?

La vittoria a X Factor 2022 , poi a Musicultura poi il primo tour nei club delle principali città d’Italia dei Santi Francesi che sta registrando sold out ovunque (lunedì 30 gennaio il duo si esibirà sul palco del). Non fa eccezione il concerto odierno di chiusura, che vedrà il ventiquattrennealla voce, chitarra, ukulele e il venticinquenne, producer, tastiere, synthesizer e basso, presentare dal vivo l’ep In fieri pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy, altri loro brani e qualche cover. Per l’occasione il power duo diventa un trio grazie alla collaborazione live del batterista. "In concerto facciamo molti brani nostri, nuovi e vecchi, ci siamo portati dietro qualche cover, delle parti strumentali – dice-. A livello umano per noi i concerti sono un vero e proprio incontro con le persone che comprano il biglietto. Non essendo molto attivi sui social e molto aperti ai contatti dai social , usiamo i live come un salotto, una festa in cui vogliamo divertirci"."E’ un allontanamento che via via è aumentato nel tempo. Circa tre anni fa io mi sono tolto dai social, ho fatto un anno senza. L’idea è fuggire dal passare del tempo su una cosa che non è così reale: uso poco anche il telefono. Questo alla fine si va a trasporre anche nel nostro modo di comunicare: usiamo la nostra pagina social come una bacheca di notizie, di aggiornamenti su di noi"."In qualche modo sì. Andiamo controcorrente. In verità secondo me l’ubriacatura di social sta iniziando a scemare: ci sono tanti artisti che stanno usando i social in maniera estremamente limitata, altri ne abusano"."In questo periodo facciamo pop, ma cerchiamo di essere più pesanti a livello di produzione e di suoni. Come testi poi trattiamo argomenti che non sono così pop, ma in gran parte personali. Poi cresciamo in continuazione. Abbiamo deciso di chiamare In fieri il nostro ep perché siamo costantemente in divenire. Ci piace viaggiare, non rimanere fermi in un unico territorio. Anche in questo ep c’è il brano Medicine, decisamente pop elelettronico e Spaccio, fatto con i FASK, che invece è rock"."Appena finito il tour torneremo in studio, inizieremo a comporre nuove cose da proporre al nostro pubblico"."Bravi ragazzi sì, ma siamo difficili da inquadrare perché siamo lontani in primis dalle nostre vite, figurarsi dal mondo che ci circonda. A 11 anni ho capito che mi piaceva fare il musicista. Sono 12 anni che so cosa fare e, alla fine con il tempo perdi una serie di velleità che non servono a niente. Volevamo fare un mestiere e abbiamo lavorato insieme per arrivarci, per lo meno a vivere di musica. Adesso sta succedendo, bisogna continuare a lavorare per farlo ancora meglio. Quello che ci interessa è parlare, comunicare ed essere giudicati per quello che facciamo, non per quello che siamo. Cerchiamo di scindere queste due cose"."No, da quando X Factor ha acceso i riflettori su di noi. Oggi abbiamo la possibilità di radunare un pubblico abbastanza ampio. Il nostro intento è di impegnarci il più possibile ed essere sinceri con la gente"."I testi li scrivo io e il mio approccio è cambiato anche molto. In passato mi è capitato spesso di soffermarmi su temi sociali, oggi, come nel brano Signorino, cerco di portare questi temi nella mia esperienza personale, che è piccola. Negli ultimi tempi tendo a parlare di quello che succede dentro la mia testa, siamo focalizzate nell’usare la musica per scoprirci. In futuro, con la giusta esperienza, magari riuscirò a trovare la maniera giusta per reintrodurre questi temi"."Io sono del ’98 e credo non di rappresentare, ma di fare parte di una generazione che ha iniziato una. Sono assolutamente fiero di far parte di questa generazione che sta cercando di cambiare le cose. Non ci lasciamo andare al perbenismo becero, ma ci sono tanti temi su cui impegnarsi per cercare di cambiare noi stessi e le persone che ci circondano. In questo caso il brano Spaccio nasce per un concerto in un concerto e parla di quello che capita a un ragazzino quando va a vedere per la prima volta la sua band, il suo artista preferito, percepisce quella potenza di suono e si emoziona. Medicine è una provocazione non del tutto chiara che stigmatizza che ognuno fa uso di qualcosa, può essere una medicina o un amore"."Non userei il termine bullizzati, ma in passato, venendo da piccole realtà della provincia di Ivrea, a volte i parenti ti guardano un po’ come se tu fossi un cretino. C’è sempre lo sfottò, il dire stai facendo musica, divertiti, provaci e poi un giorno ti sveglierai, metterai la faccia contro il muro e verrai da me a piangere. E’ un giudizio che ho percepito anche da persone molto vicine a me. Ed è assolutamente normale. Negli anni abbiamo imparato a farci i conti, a fregarcene e continuare a fare quello che credevamo giusto per noi. Per fortuna abbiamo tenuto stretti i nostri sogni e non ci siamo fatti buttare giù da persone che hanno paura a farli"."E ci somiglia molto. E’ molto variegato, ci sono tutte le fasce di età. La più presente è quella che va dai 25 ai 40 anni".Di lui si dice sia il nuovo fidanzato dell'attrice bolognese , ex di Pietro Castellitto, Matilda De Angelis . I Santi Francesi hanno vinto X-Factor 2022: il duo pop guidato dal roster Rkomi è salito sul podio del contest musicale davanti a Beatrice Quinta, Linda e i Tropea. Il duo è composto dal cantante, appunto, che suona chitarra e ukulele, e, che si occupa dei cori, tastiere, basso elettrico e sintetizzatore. Prima si chiamavano The Jab, nome con cui hanno pubblicato l’album Tutti manifesti. In passato hanno partecipato al programma Amici di Maria De Filippi e una loro canzone,, è stata inserita nella colonna sonora della terza stagione della serie Netflix Summertime Il nomeviene dai loro cognomi:. I due commentano così la vittoria a: Non ci aspettavamo la vittoria, per questo abbiamo reagito in maniera pacata. "La cosa più interessante che ci ha insegnato Rkomi? - spiegarono a fine talent - . Quanto nel fare musica sia importante anche cambiar pelle, se lo si vuole fare. X Factor è una commistione di gusti e generi che ci ha aiutato. Eravamo spaventati all’idea di andare in tv, essere microfonati, stare davanti ai giudici. Avevamo una paura enorme, ma alla fine siamo stati sorpresi dalla grande libertà che abbiamo avuto".