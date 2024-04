Simona Ventura a Belve: “Da ragazza ho abortito. Ci penso ogni giorno ancora oggi”

Simona Ventura questa sera sarà tra gli ospiti della terza puntata di Belve, di Francesca Fagnani. Nelle anticipazioni alcuni temi caldi del personaggio. La presentatrice fa chiarezza sulla voce che l'ha rincorsa per anni sul suo presunto uso di droghe. A quanto pare solo una maldicenza che però la “costrinse per molto tempo a farsi il test del capello” pur di dimostrare di essere pulita.

L'intervista lascia poi spazio al racconto della decisione di abortire, presa da giovanissima.

Quando Fagnani le chiede se, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta, lei risponde senza nascondere la sofferenza: “Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”. Alla domanda su se il padre del bambino all'epoca avesse mai saputo di quella gravidanza, Ventura confessa: “No, non l'ha mai saputo”.