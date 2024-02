Simpson, Lisa potrebbe essere un personaggio queer. Il futuro della figlia di Homer è ancora tutto da scrivere

”. La Lisa in questione è, conosciuta semplicemente come Lisa Simpson , una dei protagonisti della serie animata televisiva “”, creata dal fumettista. La serie, arrivata alla 34esima stagione, è unadella società e dello stile di vita statunitense, impersonati dalla famiglia Simpson, composta da(stereotipo dell’americano di classe media, pigro e pasticcione, ma capace di scatti di coraggio ed umanità), dalla moglie sempre gentile e premurosae dai loro tre figli(il classico combinaguai disobbediente),( intelligente e saputella) e la piccola, sempre con il ciuccio in bocca.Serie pluripremiata – ha vinto dozzine di premi, tra cui 34 Emmy – irriverente e impertinente, negli anni (il debutto risale alanche se in Italia è arrivata il 1º ottobre 1991), ha influenzato il mondo esterno e al tempo stesso è stata al passo dei cambiamenti del tempo. E oggi che la tv sta mettendo sempre più mattoncini, attraverso serie, cartoon e film, nella costruzione di una reale inclusività personaggi e storie queer sono sempre più diffuse. E anche i “ Simpson ” potrebbero continuare a dare il loro contributo. All’interno della serie, va ricordato, ci sono stati più coming out. Non solo il dispotic, che ha trovato l’amore nel 2021, ma anche la sorella di Marge,, è apertamente lesbica dal 2014.Ora potrebbe esseread avvicinarsi al mondo Lgbt+. Lo showrunner della serie,, ha recentemente rivelato di credere nella “possibilità” che Lisa sia davvero un personaggio queer. “Secondo me, e questa è solo la mia opinione,” sono le parole rilasciate al magazine americano Digital Spy dallo sceneggiatore. Nel corso degli anni si è spesso accennato all’eventualità che la piccola Lisa fosse bisessuale sebbene il personaggio abbia avuto una cotta per il compagno di scuolae nelle prime stagioni sia stata ossessionata dalla(una linea telefonica simil-hot a cui rispondeva il bellimbusto Corey Masterson, molto gettonato tra le ragazzine di Springfield).Insieme alle parole dello showrunner, una serie di suggerimenti porterebbe a ipotizzare che Lisa possa entrare in futuro a far parte della comunità queer. Per esempio, nell’episodio della 32esima stagione intitolato “” una chiromante dice a Lisa che ha il 42% di possibilità di avere un fidanzato in futuro e il 72% di possibilità di avere una fidanzata. “Mi piacciono quelle probabilità!” risponde Lisa, ridando forma ad un potenziale. Altro indizio: nell’episodio della stagione 23 “” dove, un montaggio di immagini mostrano la famiglia nel futuro, Lisa si tiene per mano con due donne sul divano, suggerendo che potrebbe avere una relazione poliamorosa. Lo showrunner Al Jean si era già soffermato sulle potenzialidi Lisa. Durante un’intervista alla rivista americana “Metro” nel 2019, aveva detto che avrebbe visto bene quel personaggio come poliamoroso: “”. Sarà così in futuro? Per scoprirlo bisognerà aspettare un po’ perché, va ricordato, Lisa per adesso ha solo, come ricorda doppiatrice originale di Lisa, Yeardley Smith: "Sono totalmente aperta alle possibilità che esplori altri modi di vivere ma ha otto anni!”.