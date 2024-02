Taylor Swift, l'appello di una disabile: "Due pedane per il concerto di Milano"

La petizione per il live di Taylor Swift

Anche i disabili italiani hanno diritto a partecipare al concerto di Taylor Swift . La popolare cantautrice americana arriverà nel Belpaese nel 2024 con il suo “”: l’appuntamento è perallo stadio San Siro di Milano. Nonostante manchi quasi un anno, i fan italiani si sono già messi alla ricerca dei biglietti visto che l’artista non si esibisce nel nostro Paese da ben 13 anni.Inoltre, per gli “swifties” si tratta di un live assolutamente imperdibile: questo tour, oltre ad aver segnato il ritorno della cantante sul palco, dà la possibilità di ascoltareche non sono mai stati eseguiti dal vivo. L'evento, infatti, ha una durata totale di circa tre ore conin setlist, due dei quali cambiano ogni volta rendendo ogni data speciale e unica. Insomma, le attese sono alle stelle e i fan vogliono essere presenti. A ogni costo. E. Proprio per questo suè stata lanciata una petizione per permettere anche alle persone con disabilità di fruire dell’evento . O meglio, un appello per ampliare i posti riservati ai disabili A far scattare la raccolta firme – già mille in cinque giorni - è stata. “Ho 35 anni, vivo a Milano, sono una ragazza sulla sedia a rotelle e sono una grande fan di Taylor Swift” così si presenta su Chance.org, prima di spiegare i motivi della petizione. La donna, appena saputo delle date italiane della sua cantante del cuore, si è precipitata a cercare i biglietti. E subito sono arrivare le. “Come tutti i disabili in Italia, ho dovuto compilare un modulo scaricabile sul sito degli organizzatori italiani dell'evento (la “Di and Gi srl, ndr), compilarlo e allegare la mia documentazione di invalidità e spedirlo via mail” racconta.“Mi era stato spiegato telefonicamente dalla segretaria che si sarebbero presi la briga di ‘occuparsi’ di noi disabili una volta esauriti i biglietti in vendita su ticketone” aggiunge. E sottolinea: “Stiamo parlando dei biglietti riservati a chi non ha problemi motori, come se noi appartenessimo a una categoria di serie B, e per l'ennesima voltae priorità alla pari di chi cammina”. Detto questo, la 35enne si è comunque mossa da sola per assicurarsi un posto allo show. “Mi sono comprata un biglietto Vip fronte palco, zona prato. Ho speso la bellezza dima almeno sono sicura che è una zona accessibile per la sedia a rotelle, in quanto priva di gradini” dice. La fan dell'artista americana spiega che poi è stata effettivamente ricontattata dalla segreteria organizzativa. “Una volta chiuse le vendite effettivamente l'agenzia ha iniziato a occuparsi anche di noi, mandando a destra e a sinistra mail in cui decideva chi fare entrare e chi no” spiega.Quindi precisa: “Ilcon cui sono state prese tali decisioni non è mai stato reso noto o scritto nero su bianco sul sito degli organizzatori. Purtroppo, essendo un evento privato, questa agenzia può gestire le cose come più le pare e piace”. Nella scelta casuale, la 35enne rientra tra. “Ho chiamato l'agenzia comunicando loro che mi sono comprata un biglietto Vip” racconta ancora. “La loro risposta è stata: ‘In ogni caso, seduta sulla sedia a rotelle, non puoi partecipare pur avendo quel biglietto’, lasciando intendere chenon ci sarebbe alcun problema” dice la milanese che poi è stata ‘invitata’ dall’agenzia a non contattarli ulteriormente. “Mi hanno detto che sarebbero stati loro a ricontattarci qualora qualcuno decidesse di non partecipare più all'evento, o se i posti dovessero aumentare” spiega ancora. Ed è stato proprio quel “” che ha fatto scattare la petizione. “Mi rendo conto che sia impossibile far entrare tutte le persone con disabilità che hanno inviato la loro richiesta, ma sono certa che la costruzione di, seppur limitato, potrebbe permettere a qualche fan in più di assistere all'evento” dice. “Si parla sempre di quanto bisogna, abbattendo barriere e muri che li dividono dal mondo, quindi sembra assurdo che tutto questo stia accadendo proprio al live di una delle artiste più impegnate nei confronti dei fragili” dice Silvia.Fino al 2000, i posti riservati alle persone con varie disabilità – come ricorda Silvia Stoyanova - si trovavano, proprio davanti al palco. Quell’area, tra le altre cose, era ritenuta anche una delle più sicure vista la presenza degli addetti alla sicurezza e dei numerosi volontari del 118, senza contate che in quella zona ci sono le uscite di sicurezza usate dai musicisti. Nel corso degli ultimi anni, però, la situazione è cambiata. “I posti a noi riservati sono stati messialle sale, sempre più lontano dal palco e in alcuni casi (concerti all'aperto), posizionati proprio accanto ai bagni mobili che sotto il sole cocente rendono l'aria irrespirabile” ricorda la donna.Alcuni posti per disabili, poi, si trovano sugli spalti dove le transenne sono all'altezza degli occhi e ne impediscono (o comunque limitano) la totale visuale. Il cambio di posto, secondo Stoyanova, è dovuto soltanto a. “I posti in prima fila, che prima erano nostri, adesso vengono venduti come pacchetti Vip a prezzi esorbitanti” tuona. “E sono sempre gli organizzatori a gestire tutto questo; perché sono certa che se dipendesse dal Ministero della Disabilità le cose sarebbero gestite diversamente” dice.Silvia Stoyanova, ricordando che all’Arena di Verona, grazie alla battaglia di una disabile - l'attivista Valentina Tomirotti -, si è arrivati a una seconda pedana , fa un appello agli organizzatori. “Smettete di vederci come persone di serie B, non pensate solo al loro profitto: date a tutti noi fan” dice Silvia, ricordando la sensibilità della stessa artista, molto impegnata sui diritti civili. “La nostra beniamina non ci vorrebbe fuori sulla strada o rinchiusi come sempre tra le quattro mura di casa” dice ancora la donna che, quindi, chiede: “Una pedana aggiuntiva allo stadio di San Siro non è un’opzione. Deve essere realizzata. Noi ci batteremo in tutti i modi per questo”.