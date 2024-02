Thor, Chris Hemsworth ha smesso di mangiare carne prima del bacio con Natalie Portman

"Thor - Love and Thunder".

Un gesto d'amore, pardon, di rispetto, per la sua compagna sul set diL'attore 38enne di origini australiane, secondo i suoi colleghi, è, come l'eroe (semi dio vichingo) che interpreta. L'attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel film "Thor", e la sua collega Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di Hemsworth durante una recente apparizione nella serie radiofonica britannica "Capital Breakfast with Roman Kemp". I conduttori hanno chiesto alle due ospiti se Hemsworth avesse qualchedietro i muscoli e il fascino, ma la Portman e la Thompson hanno dettosul protagonista dei film Marvel."Il giorno in cui dovevamo girare la scena del bacio, quella mattina lui non ha mangiato carne perché", ha detto la Portman a proposito del collega. "Pensare che mangia carne tipo ogni mezz'ora...", ha scherzato. Hemsworth non consuma veramente piatti a base di carne mezz'ora, ma fa 10 pasti al giorno, per circa 4.500 calorie, in modo da mantenere il fisico massiccio del. A svelarlo è il suo preparatore atletico Luke Zocchi, che in un video ha raccontato nei dettagli l'intenso regime di allenamento dell'attore. La Portman, invece, ha adottato unaper la maggior parte della sua vita, come ha dichiarato a diverse testate nel corso degli anni. Sebbene non abbia preteso che Hemsworth smettesse di mangiare carne prima del loro bacio sullo schermo, ha detto che si è trattato di un. Thompson è d'accordo con la Portman sul fatto che il 38enne sia, nel complesso, un collega adorabile, anche quando ha un attacco di irritazione dovuto alla fame. "Diventa scontroso e ha la fame, ma è sempre dolce", ha detto la Thompson ai conduttori di "Capital Breakfast".