Tutto chiede salvezza, arriva su Netflix la serie sul TSO con Federico Cesari

La trilogia letteraria

"Finire per sette giorni sotto regime di Tso, vuol dire essere pazzi?". E' questa la domanda su cui ruota la serie Netflix , in arrivo a ottobre, "", liberamente tratta dall’omonimo romanzo di, vincitore del"Tutto chiede salvezza" è un romanzo che affronta temi urgenti come il disagio mentale , il significato di “normalità”, ile l’importanza delle relazioni. La serie tv indaga tutto questo con una narrazione ricca di speranza e umorismo, che rappresentano il fil rouge che attraversa i: uno per ogni giorno di(Trattamento Sanitario Obbligatorio) al quale Daniele, il protagonista (l'attore Federico Cesari), è sottoposto dopo una crisi psicotica. Quest'esperienza insegnerà al ragazzo l’accettazione di se stesso e degli altri, e con l’aiuto dei “cinque pazzi con cui ha condiviso la stanza e questa settimana della sua vita” come creare legami e relazioni profonde, in un vero e proprio diario di formazione e crescita.Nel cast della serie, oltre a(noto per il ruolo di Martino Rametta in Skam Italia), ci sono anche Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro), che interpretano i compagni di stanza di Daniele, nel reparto di psichiatria.(Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) prestano il volto agli infermieri, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) i medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), madre, padre e sorella di Daniele.(Nina) interpreta una compagna che aveva conosciuto al liceo e che ritrova in reparto, mentre Carolina Crescentini (Giorgia), la mamma di Nina. "Tutto chiede salvezza" è una produzione di Picomedia, con la regia Francesco Bruni che ha anche scritto la serie insieme a Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro, Francesco Cenni."Tutto chiede salvezza" è il secondo dei tre romanzi scritti da, una trilogia biografica che l'autore ha iniziato nel 2018 con il suo esordio "" e ha terminato con "" nel 2021.Daniele, il protagonista, è un giovane poeta che vive una sofferenza grande, che arriva da dentro, da chissà dove. Per resistere al dolore cerca rifugio nel lavoro ed entra in una cooperativa legata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. È l'inizio di un viaggio - dal titolo "La casa degli sguardi" - in una, quella dei piccoli malati, delle loro famiglie e di Daniele stesso che non sa spiegarsela, ma sarà anche il primo passo per tornare a vivere e capire. Un percorso che continua in "Tutto chiede salvezza", la, il trattamento sanitario obbligatorio, che Daniele ha vissuto quando aveva vent'anni, nell'estate del 1994. Dopo il successo di questi due romanzi, la trilogia si chiude con "Sempre tornare", un, picaresco e intimo, che ha dentro il sole di un’estate in cammino lungo l’Italia, l’energia impaziente dell’adolescenza e la lingua calibratissima e potente di uno scrittore al massimo della sua forma.