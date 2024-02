Ultima letterina di Littizzetto: "Cara Rai, spero ci ritroveremo in un'Italia diversa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Ultima letterina di Littizzetto

Ultima puntata: Fazio emozionato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Una puntata ricca di politica e di storia Rai

con la sua (ultima) letterina alla Rai saluta il pubblico di Raitre e manda la stoccata al governo. L’ultima puntata di “” vede Fabio Fazio ringraziare il pubblico per i quarant'anni trascorsi in Rai: dal prossimo autunno, infatti, trasloca su Nove. E ovviamente la comica lo segue. Così, l’ultima puntata (in onda domenica 28 maggio), ricca di ospiti, è tutta incentrata su questo addio.La comica torinese si presenta in studio con il carrello montacarichi, pronta per il trasloco: “A mezzanotte scatta” dice. E poi punta alla poltrona: “Questa dobbiamo portarla via qua ci sono stati culi illustri, dovevamo farla firmare”. Quindi ipotizza “a chi lasciare i mobili”: i pesci ad Antonella Clerici, il tavolo così grande “mettiamolo su Ebay o giusto a Putin”. “Stasera puoi fare quello che vuoi” le dice Fazio. E lei: “”, mette tra le sue consuete citazioni e non rinuncia a una “lettera alla Rai,”.L'ultima letterina di Luciana Littizzetto è una missiva ironica e tagliante. “Cara Rai, sei partita con un canale e ora nei hai più di Venezia, non hai più le annunciatrici e nemmeno la Annunziata. Eccoci arrivati alla. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo” tuona subito.Sempre rivolgendosi a ‘Mamma Rai’: “Quando mi hai assunta al, si parlava di condoni e il mondo era in guerra, quante cose sono cambiate! Che peccato andare via proprio adesso che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome”. “Peccato andare via ora. Ho iniziato qui la mia carriera quando, Montalbano aveva i cappelli e Vespa aveva solo due nei” continua Littizzetto.Poi con gli occhi velati parla di “anni proprio belli, di allegria, di grandi ascolti, di ospiti importanti”. E aggiunge: “Ogni tanto pestavamo un merdone e ci hai spostato di qua e di là magrazie agli spettatori e grazie al nostro impegno e non grazie ad altro, lo dico a muso duro”. Inno alla tv pubblica di Viale Mazzini ancora di 'Lucianina' : “Ti voglio bene perché non sei la parte politica che ti controlla. Sei gli artisti”, che elenca a lungo: da Pippo Baudo a Piero Angela , da Renzo Arbore a “la mia amata Raffaella ”.La comica dice anche: “Mi lasci tanti ricordi e anche questo pirla di Fabio che devo portarmi dietro per questa prova del Nove”. La comica concludea Viale Mazzini, chissà: “Spero ci ritroveremo in un'Italia diversa dove. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all'opposto. Di chi va, di chi resta. Di tutti, di più. Tua affezionatissima Luciana”.Quindi la stoccata al ministro leghistache aveva commentato l’uscita di scena dalla Rai della coppia con un “ciao belli”. Così 'Lucianina' chiude con un post scriptum: “”. Rose rosse per lei e per Filippa Lagerback da un commosso Fazio.Già in apertura dell’ultima puntata di “Che tempo che fa” scatta une Fabio Fazio appare già emozionato. Si tratta, infatti, di una puntata ‘storica’, l’ultima per lui e il suo programma che passa su La Nove. Un ‘addio’ seguito con attenzione dal pubblico da casa: il programma, infatticon 2.772.000 spettatori e il 15.4% di share (anche il successivo segmento “Che Tempo Che Fa - Il Tavolo” ottiene un risultato record con 2.134.000 spettatori e il 16.8% di share).Inizialmente il conduttore ligure non accenna al ‘trasloco’, poi verso la fine, dopo l'intensa intervista adche “volevo intervistare da sempre” e la lettera alla Rai di 'Lucianina', alle spalle del ligure compare“di tutti quelli che lavorano qui”. Fazio fa così il suo saluto. “Ringrazio tutti i colleghi della Rai, de L'Officina, il trucco il parrucco, tutti. Vorrei anche dire grazie a quelli che in questi giorni si sono fatti sentire”, dice un Fazio commosso. Poi esprime un ringraziamento particolare “a Rosanna Pastore e Silvia Calandrelli che hanno cercato in questi mesi fino all'ultimo una soluzione,”.E aggiunge: “e anche la mia e non posso che volerle enormemente bene. In questi giorni, esattamente 40 anni facevo il mio provino da imitatore e incredibilmente mi hanno preso”. “A quel provino c'erada cui tutto è iniziato e a lui voglio indirizzare l'ultimo grazie. Andai a fare l'imitatore a ‘Pronto Raffaella’, la sigla si chiamava ‘Fatalità’ e io mi sentivo lì proprio per fatalità. Il grazie più grande poi lo voglio indirizzare al pubblico.”, conclude Fazio.La puntata di " Che tempo che fa " del 28 maggio si apre cone la sua personale “storia politica della Rai”. Il giornalista si chiede di che partito siano stati “Topo Gigio, il Quartetto Cetra, Tognazzi e Vianello erano uno di sinistra e uno di destra? E per avvicinarsi ai giorni nostri di che partito sono Amadeus, Fiorello, Mara Venier, Vespa lo ha messo Cavour quindi è della destra storica?”.Per il giornalista “è un discorso cretino, perché è difficile spiegare con la politica una storia che solo in parte lo è. Il lavoro delle persone per fortuna è più forte, nessuno si è mai chiesto in passatoma ora invece tutti si chiederebbero a che partito apparterrebbe”. “È giunto il tempo di una riflessione - conclude Serra -, l'atmosfera rimarrà tossica ora ed è grave perché ci lavora anche tanta gente per bene”. Si parla di Rai anche con. “Andiamo in onda con ‘Il cavallo e la torre’ fino al 23 giugno, i nuovi dirigenti si sono appena insediati, aspetto di incontrarli” dice.“In tutto questo gioco delle figurine sulla Rai – aggiunge - una cosa che si è dimenticata è il pubblico, che paga il canone elo dico a Fabio Fazio poi...” si interrompe Damilano e scatta l'applauso del pubblico. Per il giornalista “il servizio pubblico ha in questo senso un dovere in più”, e spiega che “i nuovi dirigenti hanno una responsabilità in più perché devonoche cerca di togliere il canone che è una risorsa fondamentale e devono anche difendere l'autonomia e la professionalità di chi lavora in Rai. Ci metto anche la mia”.