Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma al volto: “I medici salvano le vite”

Valentina Ferragni (29 anni) un anno fa era alle prese con un carcinoma basocellulare sul volto. Ha subito un intervento per la rimozione e a 12 mesi di distanza festeggia grazie alla prevenzione e ai dottori: “I medici salvano le vite”. Da poco tornata single, dopo l’addio a Luca Vezil, la sorella di Chiara Ferragni è orgogliosa di lanciare messaggi social che possono aiutare altre persone colpite dallo stesso problema di salute.

“Eccomi esattamente un anno dopo la rimozione e diagnosi del carcinoma basocellulare sulla fronte” scrive in un post su Instagram dove è seguita da 4,5 milioni di follower. E, postando una foto che la ritrae prima e dopo l’intervento, scrive: “Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco: sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i ‘sintomi’ e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera”. La più piccola delle tre Ferragni (Chiara è la maggiore, poi c’è Francesca) sottolinea anche un altro motivo per cui ha raccontato la sua storia: “Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare ‘per scontato’ una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite”.

Valentina Ferragni aveva scoperto il carcinoma perché aveva uno “strano” brufolo sulla fronte. Così aveva deciso di farsi controllare. Subito dopo la visita, sempre tramite i social, aveva detto: “Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”. Questo tipo di carcinoma è insolito per una giovane donna, eppure “i dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi” aveva spiegato la cognata di Fedez ricordando, anche in quella occasione, che è “fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va”.