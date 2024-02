Venezia 79, "L'Immensità" è il racconto poetico dell'infanzia fluida di Emanuele Crialese

“E’ il racconto della mia infanzia fluida”. Così il regista romano Emanuele Crialese (57 anni) parla del suo film “L’Immensità”, in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola (dal 15 settembre nelle sale) narra la storia di una famiglia che si trasferisce a Roma negli anni Settanta, una famiglia in cui l'amore è finito e nell’infelicità la madre (interpretata da Penelope Cruz) cresce tre figli, la maggiore delle quali rifiuta il suo nome e la sua identità sessuale: Adriana ha 12 anni e si fa chiamare Andrea (Luana Giuliani).

Si tratta di racconto autobiografico che Crialese inseguiva da sempre. “E’ una storia che mi riguarda molto da vicino, è la mia storia in chiave poetica, sarebbe riduttivo definirlo il mio coming out” dice il regista. E aggiunge: “Mi sono avvicinato al cinema forse per questo, ma se l’avessi fatto come primo film sarebbe stato pallosissimo, magari didascalico, sarebbe stata la storia di un poveraccio che vive la crisi di genere, invece ho aspettato: cose come queste bisogna riuscire a raccontarle quando si sa parlare”. D’altronde ci si può mettere una vita per raccontare come si è, “come sono sempre stato, non ho ricordi di me diversi da quelli, non sono scelte, bisogna solo credere in sé stessi come si è”.

Nel racconto poetico dell’infanzia, il regista ci tiene a sottolineare che “non c'è nessuna trasformazione o transizione, sarebbe una disinformazione”. Ma in quella memoria c’è una casa degli anni Settanta in uno dei quartieri in costruzione a Roma in quel periodo, “identica alla mia” e poi ci sono le dinamiche familiari, le gioie di ballare le canzoni di Raffaella Carrà, ma soprattutto i dolori. “Mia madre non sapeva dove sbattere la testa – dice ancora il regista senza nascondere la commozione - si nascondeva con me proprio come accade nel film, cercava di proteggermi, ma io soffrivo del dolore che le davo”.

Una sofferenza che è andata avanti fin quando Crialese non è riuscito a cambiare la “a” con la “e” nel suo nome, da Emanuela a Emanuele. “Ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo, il pegno che mi ha chiesto la società, sennò non avrei potuto cambiare nei documenti” spiega il regista. Anche se non lo specifica, Crialese si riferisce con ogni probabilità a una legge che in Italia è stata valida fino al 2015 e che prevedeva l’obbligo di sottoporsi a un’operazione chirurgica ai genitali (con la conseguenza della sterilizzazione) per le persone trans che volevano il riconoscimento legale del proprio genere.

“Io sono figlio del mio tempo, ora per fortuna i tempi sono cambiati, i bambini in questo sono grandi maestri, sanno usare le nuove parole, il gender fluid per esempio, e ci dicono ‘maschio - femmina sono categorie’, siamo quello che siamo, ossia esseri umani prima che definiti sessualmente. Oggi c’è un'altra società rispetto a quella in cui sono cresciuto io, ma bisogna sostenere le famiglie e non lasciarle sole come è stata mia madre all'epoca”. E sulla madre del film, ovvero l’attrice spagnola Penelope Cruz, il regista la definisce “l’archetipo di donna e madre, è come la Penelope di Ulisse”. E aggiunge: “E’ stata generosissima, i ragazzi sul set la vedevano come una dea e lei giocava con loro: è stata una magia”. Sulla giovane interprete Luana Giuliani che rifiuta il nome Adriana ammette di aver “rivisto me stesso”.

Il rapporto madre-figlia è il cuore della storia, “forse perché i personaggi femminili sono quelli che mi interessano davvero, gli uomini invece sono una noia” dice il regista che ci tiene a ricordare che “non c’è film che non sia autobiografico”, citando altri suoi lavori precedenti, come “Terraferma” e “Nuovomondo”. “Ho sempre fatto film sulle migrazioni, sulle transizioni anche da un luogo all’altro” dice il regista che ritornando all’ultima opera conclude: “per tanto tempo ho pensato: prima o poi racconto questa storia autobiografica, sta lì, ti ossessiona, poi è arrivato il tempo e tutto è andato come doveva andare”.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è una sorta di nume tutelare del film "L'Immensità" di Crialese presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. "La scena del ballo sulle note di ‘Rumore’ che fa Penelope con i suoi ragazzi è stata girata il giorno in cui il produttore Mario Gianani è venuto a dirci che Raffaella, di cui aspettavamo una visita sul set, era morta, è stata una strana sincronia” racconta il regista. Anche Penelope Cruz, sull’emblematica scena in cui mamma e pargoli si scatenano su “Rumore”, dice: “Io sono pazza di Raffaella da sempre, cantavo le sue canzoni a squarciagola per tutta la mia famiglia, è stata una donna molto importante per me”.