WEmbrace Games, sport e divertimento per abbattere tutte le barriere

Un evento all’insegna della sana competizione e con uno scopo benefico. E’ questo WEmbrace Games 2023 che, anche quest’anno, non ha deluso le attese e ha illuminato la serata romana di lunedì 12 giugno, in uno Stadio dei Marmi gremito e festante per l’occasione.Moltissimi i protagonisti all’evento, organizzato da associazione Art4sport Onlus, fondata nel 2009 Bebe Vio , campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Dall’ex calciatore Francesco Totti alla cantante Malika Ayane, passando per il conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi agli attori Giorgio Pasotti, Ludovico Tersigni e Cristiano Caccamo. Ma anche dal comico e influencer Danilo Contaldo (noto come "Danilo da Fiumicino"), alla pilota Vicky Piria e al ballerino Samuel Peron. L’edizione di quest’anno, l’undicesima, è stata condotta ancora una volta dalcomposto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. Manifestazione che ha visto anche la presenza di Guglielmo "Willwoosh" Scilla (attore e youtuber), Sergio Parisse (rugbista), Amanda Campana (attrice), Carlo Molfetta (ex-taekwondoka), Jill Cooper (conduttrice televisiva), Federico "Fellow" Castello (cantante), Mattia "Briga" Bellegrandi (cantante), Arianna Montefiori (attrice), Federica Zacchia (attrice), Alessia Zecchini (apneista), Beatrice Arnera (attrice), Andrea Pisani (comico), Ruben Bondì (TikToker), Gilles Rocca (attore) e Noemi Bocchi. Ad aprire la scena è stato lo spettacolo delle 20 con l’esibizione musicale dellaSuccessivamente, hanno preso parola, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Flavio Siniscalchi, capo del dipartimento per lo Sport, e Teresa Grandis, Presidente di associazione Art4sport Onlus, per ringraziare tutti gli attori coinvolti nell'iniziativa. Dopo la parata con la fanfara della Polizia di Stato e l’intonazione dell’Inno d’Italia, hanno preso ufficialmente il via iintitolati "Biscottiamo", "Puzzle" e "Una squadra con le palle". Una fusione tra divertimento e sana competizione, tra la voglia di vincere e quella di non prendersi troppo sul serio, in una sequenza di gare molto impegnative, nelle quali a fare la differenza sono stati come sempre ilSono stateprotagoniste provenienti da tutta Italia e dall’estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità , rappresentate dai Main Partner: - Rilastil - squadra Milano - Sorgenia - squadra Roma - Toyota - squadra Bari - Ottobock - squadra Bologna - Algida - squadra Europa - Intesa Sanpaolo - squadra Venezia - TikTok - squadra Campione d’Italia (CO) - Radio Deejay - squadra L’Aquila Al termine della competizione, che ha visto trionfare la squadra, sono arrivati i ringraziamenti e le premiazioni per la manifestazione nata con il fine di favorire l’ inclusione e di abbracciare ogni tipologia di diversità Sulla riuscita della manifestazione è intervenuta anche la padrona di casa Bebe Vio che ha dichiarato: "Uno spettacolo, una serata di giochi e gare: WEmbrace Games rappresenta tanto per molte persone e racchiude in sé tanti significati. Tornare qui da tanti anni e trovare nuovi e vecchi amici rende questa manifestazione una festa chee che abbatte ogni ostacolo. Il divertimento resta comunque al centro, per cui non posso far altro che dare appuntamento all’anno prossimo, già non vediamo l’ora!". Alle parole della campionessa paralimpica di fioretto hanno fatto eco quelle di, presidente di associazione Art4sport Onlus: "Siamo felici di aver segnato un'altra bellissima tappa nel percorso della nostra associazione e dell’evento WEmbrace, che ormai è diventato un vero e proprio punto di riferimento".rappresenta un potente mezzo per. Nel gioco, nella competizione, nell'aggregazione sociale troviamo un'unità che va oltre le differenze. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti questo messaggio con tutto l'impegno di cui siamo capaci" aggiunge la presidente. E conclude: “Il mondo è più bello se ci sono tante particolarità”.