Whoopi Goldberg, nuovi commenti su ebrei e Olocausto: "Profondamente offensivi e ignoranti"

Yet again, #WhoopiGoldberg ’s comments about the Holocaust and race are deeply offensive and incredibly ignorant. When she made similar comments earlier this year, we explained how the Nazi regime was inherently racist. 🧵Read on...

Piovono le critiche etorna a chiedere nuovamente scusa per i suoi, dopo che le sue osservazioni nel fine settimana hanno riacceso una polemica risalente a fine gennaio 2022, quando durante una puntata di, in onda su Abc News, le co-conduttrici discutevano sul, la graphic novel che racconta le vicende del padre del fumettista Art Spiegelman, sopravvissuto all'Olocausto. In quell'occasione la famosa attrice afroamericana aveva affermato chema la crudeltà dell’uomo verso l’uomo" e che i protagonisti di questo erano "due gruppi di persone bianche". La bufera scoppiata dopo queste parole era stata tale che aveva provocato la suaIn un'intervista al Sunday Times, Goldberg ha dichiarato che glisul fatto di essere "". Inoltre ha ribadito che l'Olocausto "non era originariamente" una questione di razza. "Il mio migliore amico ha detto: 'Non per niente nel censimento non c'è una casella per la razza ebraica'. Quindi questo mi porta a credere che probabilmente", sostiene la star. Quando l'intervistatore del Times le ha ricordato che "i nazisti vedevano gli ebrei come una razza", le ha ribadito: "Sì, ma questo è l'assassino, no?. Perché gli credete? Sono nazisti. Perché credere a quello che dicono? All'inizio non si trattava di razza. Ricordate chi stavano uccidendo prima. Non uccidevano per motivi razziali, ma per motivi fisici. Uccidevano persone che consideravano mentalmente difettose. E poi hanno preso questa decisione".In una nota su Variety, la 67enne, volto storico del film "Sister Act", è tornata sulla vicenda. "Recentemente, mentre ero a Londra per motivi di lavoro, mi è stato chiesto di commentare le mie dichiarazioni fatte all'inizio dell'anno", ha detto l'attrice in una nota rilasciata al sito d'informazione. "Ho cercato di spiegare al giornalista, e ho cercato di ricostruire quel momento. Non è mai stata mia intenzione far credere che stessi ripetendo commenti offensivi, soprattutto dopo aver parlato e ascoltato il parere di personalità autorevoli, come rabbini, ma anche amici vecchi e nuovi. Sto ancora imparando molto e, credetemi, ho ascoltato tutto quello che mi hanno detto - ha aggiunto -. Credo che l'Olocausto abbia avuto a che fare con la razza e sono ancora, ora come allora, di aver. Mi scuso ancora una volta, soprattutto con tutti coloro che hanno pensato che si trattasse di un nuovo intervento sull'argomento. Vi assicuro che non è così. In questo periodo di crescente antisemitismo , voglio essere molto chiara quando dico che sono sempre stata al fianco del popolo ebraico e sempre lo sarò. Il mio sostegno a loro non è mai venuto meno e mai lo farà".Di tutt'altro parere, invece, l'amministratore delegato della Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, che si è scagliato contro l'attrice per queste recenti affermazioni, scrivendo su Twitter: "I commenti di Whoopi Goldberg sull'Olocausto e sulla razza sono profondamente offensivi e incredibilmente ignoranti. Quando ha fatto osservazioni simili all'inizio di quest'anno le abbiamo spiegato come il regime nazista fosse intrinsecamente razzista". "I commenti di Whoopi mostrano una totale mancanza di consapevolezza della composizione multietnica e multirazziale della comunità ebraica - prosegue Greenblatt -. Deve scusarsi immediatamente e impegnarsi davvero a educare se stessa sulla vera natura dell'#antisemitismo".