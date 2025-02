Nasce l’album Calciatrici Panini: perché è una svolta storica per il calcio femminile

Le figurine Panini hanno i colori dell'infanzia. Da chi riceveva l'album all'uscita della scuola, a chi sognava di entrare in ogni edicola per acquistare i magici pacchetti (con i loro 5 adesivi ciascuno), i volti dei calciatori più amati, attaccati con precisione ad ogni pagina, rappresentavano la collezione più preziosa per ogni bambino appassionato di calcio, per intere generazioni. Quest'anno la raccolta ha raggiunto il suo 65esimo anniversario e ieri è stata presentata un'importante novità.

Da questa stagione, accanto allo famosissimo "Calciatori", in edicola sarà disponibile anche l'album “Calciatrici” della stagione 2024/2025. Sulla copertina, su cui spicca il color rosa, sono presenti le facce delle migliori giocatrici di tutto il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie B, con una sezione speciale sulle stelle della Nazionale che prenderà parte all’Europeo 2025. Le figurine saranno ben 322, distribuite in 48 pagine. Fino all'edizione dello scorso anno, gli sticker delle calciatrici erano abbinati a quelli del calcio maschile.

“Un’emozione grande”

Non ha nascosto l'entusiasmo la presidente Divisione Serie A femminile Federica Cappelletti: "Dopo 64 edizioni di album maschili averne finalmente uno dedicato alle calciatrici è un’emozione grande. Questa è la dimostrazione che il calcio femminile sta crescendo e sta diventando sempre più importante”.

“È una giornata bellissima. Questa è un'altra prova di quanto la Federazione tenga allo sviluppo del movimento. Ringrazio la Panini perché il calcio femminile ha bisogno di riconoscibilità e una sua identità. Siamo grati alla fatica di Cappelletti e alla sua tenacia”, ha commentato invece Gabriele Gravina, presidente della Figc. Presente anche il capodelegazione degli azzurri Gigi Buffon, che ha speso parole di apprezzamento: “Queste ragazze devono essere orgogliose perché con il loro modo di sognare e lottare hanno raggiunto un traguardo importante e di grande soddisfazione”.

Perché è una svolta storica

Il 2025 è iniziato con un duro colpo per lo sport femminile: dopo che nel 2020 il decreto Nannicini aveva previsto un fondo triennale pari a 11 milioni per agevolare il professionismo, il Governo Meloni, nella Legge di Bilancio di fine anno, ha deciso di non rinnovarlo. Una scelta che non trova spiegazione, soprattutto se si pensa al fatto che il calcio femminile sta diventando sempre più popolare tra le giovani ragazze e non solo (basti pensare che il numero di calciatrici tesserate in Italia è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, raggiungendo e superando la quota delle 42mila iscrizioni).

Gli sforzi e i passi avanti da fare sono ancora tanti: oltre al problema del professionismo, ci si trova a lottare con sponsor insufficienti e la copertura televisiva femminile non è neanche lontanamente equiparabile a quella dedicata allo sport maschile. Trasformare la passione in pagine da sfogliare e adesivi da attaccare rappresenta una piccola rivoluzione: è la prova tangibile che è possibile farcela perché, come ricorda la tennista statunitense Billie Jean King, "If you can see it, you can be it" ("Se puoi vederlo, puoi esserlo" in italiano).

Un album di figurine rende giustizia a tutte quelle bambine che hanno sognato (e sognano) di diventare calciatrici in uno spogliatoio troppo piccolo o durante il viaggio verso una scuola calcio adeguata, ancora lontana dalla propria casa.