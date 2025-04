Alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 ci saranno più donne che uomini: è la prima volta nella storia

E così dopo l'Olimpiade parigina della parità, a Los Angeles 2028 avremo quella del sorpasso. Se nel 2024, i 10.500 atleti erano suddivisi in 5.250 uomini e 5.250 donne, tra tre anni ai Giochi estivi nella “Città degli Angeli” si verificherà qualcosa, fino a qualche anno fa, ritenuto impensabile. A Los Angeles avremo infatti il 50,7% di donne e il 49,3% uomini, 5.333 atlete e 5.167 atleti. Numeri significativi che proseguano nel segno della continuità dopo l'elezione di Kirsty Coventry, la prima donna alla guida del CIO.

Il sorpasso grazie al calcio

“Sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come esempio nel ruolo“, aveva detto la donna una volta eletta. E così è stato visto che nel sorpasso sulla compagine maschile c'è proprio lo zampino della numero uno dello sport mondiale che ha deciso di aumentare le squadre del torneo di calcio femminile: 16 le nazionali delle donne contro le 12 degli uomini. A Parigi era il contrario. L'altra grande novità viene dalla pallanuoto dove anche qui sono state aggiunte 2 squadre femminili per un totale di 12, lo stesso numero dei colleghi maschi.

Kirsty Coventry, la prima donna alla guida del CIO

La rivoluzione è femmina

E poco importa se nelle nuove discipline – baseball/softball, cricket T20, flag football, lacrosse, squash - introdotte per il 2028, gli uomini sono ancora la maggioranza, 376 a 322. Quello che importa è che la rivoluzione è femmina e che questa è pronta a scrivere una nuova pagina, naturalmente rosa, del romanzo a cinque cerchi.

La lunga rincorsa partita nel 1900

Se nel 2028 si potrà finalmente festeggiare il ribaltamento del gender gap, bisogna però ricordare che questa è una rincorsa partita dalle Olimpiadi del 1900 quando a Parigi le donne erano soltanto 22 contro 975 uomini. Le atlete però, nonostante questo lungo distacco, non hanno mai mollato. Si sono allacciate gli scarpini e sono partite per questo inseguimento, anche per dimostrare a De Coubertin, il papà dei Giochi dell'era moderna, che si sbagliava quando nel fondare la sua manifestazione pensò a gare solo maschili.

La svizzera Hélène de Pourtalès è stata la prima donna a partecipare alle Olimpiadi, nel 1900. Fu anche la prima donna a vincere una medaglia d'oro

Dalle 22 del 1920 si passò infatti alle 135 del 1924 e da quel momento la crescita non si è mai fermata. Il 23% delle presenze a Los Angeles 1984 sono di colore rosa, passando al 44% di Londra 2012 e al 48% di Tokyo 2020, fino ad arrivare al raggiungimento della parità di genere a quelle di Parigi 2024.

Uno sguardo al futuro

E ora “che il soffitto di cristallo è stato infranto“, per citare le parole di Coventry, cosa aspettarsi? Una volta raggiunta e superata la parità di genere, il percorso non finisce: anzi, si dovrà aprire una nuova fase fatta di miglioramento continuo, valorizzazione e innovazione. Ad esempio, non si tratterà più soltanto di “dare lo stesso spazio“, ma di riconoscere il talento sportivo femminile al pari di quello maschile. Vedere partite, gare o eventi femminili in prima serata dovrà essere normale, non eccezionale. Vedere crescere le nuove generazioni con modelli sportivi femminili forti, rappresentati nei libri di scuola, nella pubblicità, nelle telecronache dovrà diventare un qualcosa di ordinario.

Insomma, non soltanto uguaglianza nelle regole, ma equità nella rappresentazione e nella partecipazione. Sperando appunto, che tutto ciò, si verifichi già in questi tre anni di attesa alle prossime Olimpiadi.