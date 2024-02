Andrii Demchuk, paratleta e simbolo nel suo Paese: "L’Ucraina vincerà questo momento difficile"

Quandoatleta ucraino di scherma in carrozzina, salì sul gradino più alto delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro dedicò la vittoria ai soldati-difensori ucraini: “Perché queste sono le persone che combattono ogni giorno e danno a tutti noi l’opportunità di fare la nostra vita, e a noi atleti di allenarci con serenità ”. Era il 2016. Sei anni prima dell'attacco russo del 24 febbraio 2022, l’era già il simbolo di unità di una nazione, l’elemento in cui un popolo si identificava, l’orgoglio di ogni cittadino. Andrii, una brillante carriera sportiva internazionale (4 volte campione di Europa e altrettante campione del mondo), nato 34 anni fa a Leopoli, sposato e padre di due figli, è un. Amputato a 19 anni per una grave malformazione al piede destro fin dalla nascita, si è laureato al politecnico della sua città e ha ottenuto un dottorato nel 2013. È conosciuto nel suo Paese anche per la sua attività di volontariato per i di bambini gravemente malati ed è facile incontrarlo mentre fa visita ai soldati feriti che hanno, per sostenerli moralmente e dare loro consigli specifici su come convivere con un problema del genere.Il, un mese prima dell’ invasione russa , in un’intervista rilasciata ad un giornale online ucraino, aveva già fatto riferimento alla guerra: “Quando parlo con questi ragazzi-guerrieri , sono sempre fermamente convinto che i nostri confini siano protetti in modo affidabile e che l’Ucraina vincerà sicuramente questa guerra. Perché quando siamo protetti dagli eroi, non abbiamo nulla di cui preoccuparci”. Un amore smisurato per la patria e una rabbia feroce verso gli invasori attraversano le sue parole mentre risponde via social alle nostre domande, proprio poche ore prima che i missili russi arrivino nella sua città e che a Pechino si chiudano le Paralimpiadi dove l’Ucraina, nonostante la pressione e lo sconforto degli atleti, ha chiuso al secondo posto (dopo la Cina) con un medagliere che conta 11 ori, 10 argenti e 8 bronzi. “La mia famiglia è al sicuro e siamo tranquilli perché abbiamo un esercito che, se serve, difenderà la nostra patria. Viviamo a Leopoli, che al momento è una delle città più sicure (i missili russi hanno bombardato l’International Center for Peacekeeping and Security vicino al confine polacco poche ore dopo questa intervista, ndr), ma il mio appartamento si trova a 200 metri dalla pista dell’aeroporto di Leopoli e quando è iniziata la guerra ho portato mia moglie e due bambini piccoli in città. La sera stessa ho deciso che dovevano essere evacuati in Polonia, dove sono in questo momento, ma molti miei amici e alcuni parenti sono coinvolti nelle ostilità. L’Ucraina nel corso della sua storia ha difeso costantemente le sue terre, noi non abbiamo mai attaccato”.“Abbiamo una chat Viber in cui ci scriviamo ogni giorno per sapere chi si trova in pericolo e dove esattamente. Siamo molto preoccupati in questo momento, perché uno dei nostri schermitori vive a Mariupol con sua moglie e il bambino e non si sente da una settimana”.“Mi vergogno che queste persone non esprimano la loro posizione. Non un solo cittadino russo ha scritto una parola. È ipocrita. Per me sono alla pari del loro leader Putin. C’erano alcuni rappresentanti della Russia che hanno scritto alcuni commenti, ma sono parole nel coro di coloro che sono d’accordo con l’invasione. Per me ormai sono ex rivali sportivi e (ex) amici”.“Di che tipo di Carta Olimpica stiamo parlando? Questo è l’esercito di un Paese che non aveva bisogno di ragioni per l’attacco. Hanno appena deciso di ricattare l’ Ucraina e il mondo intero! ”.“Non mi interessa che l’IPC abbia vietato loro di parlare. I miei fratelli e sorelle stanno fuggendo dai bombardamenti, di che sport stiamo parlando? Quando sono in gioco la vita o la morte e il divertimento, scelgo la vita!”.“Invito a Kharkiv, Mariupol, Sumy tutti coloro che non hanno capito. Benvenuti. Lo sport è finanziato dallo Stato. Tutti gli Stati vogliono risultati, tutti hanno bisogno di buoni risultati. Allora, lo sport è politica! Se avete eletto questo presidente senza senso, allora avete tutti una responsabilità condivisa”.“Credo che il presidente del Comitato Paralimpico Syshkevych e l’intera squadra stiano facendo del loro meglio per dimostrare che l’Ucraina vincerà in questo momento difficile. Penso che lo sport possa sicuramente avere un ruolo, ma credo e so che la mia terra, la mia Ucraina è difesa dai soldati, e non solo dai militari, ma ogni ucraino lavora e fa di tutto per sconfiggere gli occupanti”.“Quando sono nato è stato subito chiaro che avevo un grosso problema medico. Un piede era molto più grande dell’altro. I medici del reparto maternità consigliarono ai miei genitori di sottopormi a un intervento chirurgico a questo arto: loro non erano d’accordo e per qualche tempo sono cresciuto come un bambino normale. Frequentavo la scuola, giocavo a calcio, praticavo il basket e l’unico inconveniente era che avevo bisogno di speciali scarpe ortopediche. Ma già all’età di 8 anni ho iniziato a provare disagio. I miei genitori decisero di portarmi a Mosca per un’operazione, dove a quel tempo c’erano i migliori specialisti nello spazio post-sovietico"."Ci sono volute tre operazioni di questo tipo, poi mi sono sentito molto male. E dopo la terza operazione i miei genitori sono saliti sul treno con me e siamo andati a Leopoli. I nostri medici mi avevano già curato qui. E quando ho compiuto 19 anni, i miei problemi alle gambe sono diventati così gravi che sono andato al nostro centro oncologico di Leopoli. Ricordo ancora la svolta nella mia vita e nella mia carriera sportiva. Il chirurgo, visitandomi, con calma e molto seriamente mi disse una frase che ha cambiato tutto, all’istante: 'Andrew, perché tieni una gamba dolorante? Il tuo esempio può ispirare e motivare non solo le persone con disabilità, e non solo in Ucraina. Tagliamola e sostituiamola con una protesi a tutti gli effetti e finalmente vivrai una vita sana. Dimentica tutti i tuoi problemi'. Ricordo ancora la lacrima che scorreva lungo la guancia di mia madre. Gli risposi: 'Quando si fa l’intervento?’. La mattina seguente l’operazione ebbe successo e quattro mesi dopo ero pronto per la mia prima protesi".“Sono andato a fare una passeggiata con la mia ragazza".“Le vittorie più memorabili per me sono state le Paralimpiadi del 2016 in Brasile. La nostra squadra ha vinto ben 117 medaglie. Di queste, 41 erano d’oro, 37 d’argento e 39 di bronzo. Quando i nostri giornalisti mi hanno chiesto: 'A chi dedica questa vittoria?’, onestamente, senza pensarci un attimo, ho risposto ai nostri soldati-difensori ucraini. Perché queste sono le persone che combattono ogni giorno e danno a tutti noi l’opportunità di fare le proprie cose, e noi atleti di allenarci in serenità". Il nome di questo atleta ucraino,, è noto in tutto il mondo. Le sue parole sono di ispirazione per migliaia di persone, un invito a superare le difficoltà della vita. Dopo i suoi discorsi tante persone con disabilità sono diventate attive nello sport, hanno deciso di rimettersi in gioco studiando e conquistando l’opportunità di guadagnare uno stipendio decente per poter sostenere finanziariamente le loro famiglie, nonostante i limiti fisici: un uomo senza un arto, ad esempio, è riuscito a scalare la montagna più alta dei Carpazi ucraini – Hoverla – da solo. Inoltre, il nostro paratleta oltre a una brillante carriera sportiva è riuscito a laurearsi in due università (Lviv Polytechnic University e Lviv State Institute of Physical Culture), ottenendo un dottorato di ricerca.