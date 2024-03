Bebe Vio lancia i “WEmbrace Awards 2024”: storie uniche che ispirano il mondo

Manca ormai pochissimo agli WEmbrace Awards 2024, la una cena di gala e solidarietà destinata a tutte le imprese e le media company che ogni giorno si adoperano per rendere il mondo un posto migliore. Un’occasione unica nel suo genere per mettere insieme voci diverse che parlano di inclusione e cura.

L'evento si svolgerà giovedì 21 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano, uno spazio che per la giornata diventa un centro acceleratore del linguaggio della contemporaneità. Il tema della serata sarà “WHYNOT?!”, “perché no?”, una domanda che tutti noi ci poniamo, un atteggiamento di apertura verso il mondo e a possibilità inedite.

L'evento è l'annuale kermesse dedicata alle storie che ispirano il mondo, cinque delle quali verranno premiate come i riconoscimenti WEmbracer in base ai rispettivi ambiti di appartenenza, dalla tecnologia al mondo del lavoro, dalle iniziative personali alle organizzazioni internazionali. Queste “sfere d'interesse” coprono ogni aspetto della problematicità contemporanea e propongono un modo diverso di operare. Ecco quali sono le cinque selezionate:

- Technology: introdotta nel 2024, comprende le storie che hanno come protagonista un'app, a testimonianza dello spirito orientato alla tecnologia e all’innovazione

- Others: include le esperienze a carattere "comunitario", che hanno un impatto sulla società

- Actrion: new entry di quest'anno, rappresenta tutto ciò che riguarda il "fare" e hanno come concetto chiave l'imprenditorialità

- Ourselves: anche in questa "sfera" troveremo storie in cui spicca il senso di comunità, ma con una componente individuale preponderante

- The World: si riferisce a quelle storie proiettate nel mondo, geograficamente lontane ma che, grazie alla forza del loro messaggio, si riescono a percepire come vicine.

Bebe Vio Grandis con Nico Acampora WEmbrace Awards 2023

Grazie al lavoro attento portato avanti da un Osservatorio stabile, composto da professionisti della comunicazione che ruotano attorno all'universo di art4sport, sono state indicate oltre 100 esperienze di persone, associazioni, organizzazioni, che si sono distinte per aver condiviso questa filosofia di pensiero. Dal confronto interno, sono emerse poi 15 storie che più di altre hanno colpito per la loro unicità e capacità di ispirazione.

Queste sono state poi sottoposte alla Giuria degli Awards per una valutazione finale, dalla quale sono emerse le cinque vincitrici, che verranno annunciate durante la serata.

L’associazione art4sport

Ma una menzione speciale va soprattutto all'organizzatore della serata: WEmbrace Awards 2024 è ideato e realizzato da art4sport, l'associazione onlus fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l'associazione segue e supporta sin dalla sua nascita. L'obiettivo quindi è quello di fornire un aiuto concreto nella pratica sportiva attraverso l'acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi.

Bebe Vio

La stessa Teresa Grandis ha voluto mettere in evidenza l'importanza dell'evento: "Con la seconda edizione dei WEmbrace Awards torniamo a parlare di inclusione attraverso la condivisione di storie emozionanti ed esperienze che hanno un impatto concreto sulla comunità. La Charity Gala Dinner sarà un'occasione per rinnovare l'impegno comune e continuo al fine di abbracciare ogni tipo di diversità, oltre che per dare un riconoscimento alle storie vincitrici".