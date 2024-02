Brittney Griner a Biden: "Sono terrorizzata: la prego non si dimentichi di noi, ci riporti a casa "

La lettera di Griner: "Ho paura di rimanere qui per sempre"

La risposta della Casa Bianca

L'appello della moglie alle autorità Usa: "Alle parole corrispondano azioni"

Il "Caso Brittney Griner"

La stella delle Phoenix Mercury nella WNBA, Brittney Griner , in una, ha dichiarato di temere di rimanere in carcere in Russia per sempre e ha pregato Joe Biden di non dimenticarsi di lei e degli altri detenuti americani."(Mentre) siedo qui in una, sola con i miei pensieri e, della mia famiglia, dei miei amici, della mia divisa olimpica o di qualsiasi altro risultato,", ha scritto la cestista americana, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società di comunicazione che rappresenta la famiglia Griner. La lettera di Brittney a Biden, secondo la nota della società, è stata consegnata alla Casa Bianca lunedì mattina. Tre estratti di questa missiva sono stati resi pubblici, mentre il resto è rimasto privato. "Il 4 luglio, la nostra famiglia normalmente rende onore al sacrificio di coloro che hanno, compreso mio padre che è un veterano della guerra del Vietnam – si legge in un passaggio in cui si fa riferimento alle celebrazioni per ildegli Stati Uniti –. Mi fa male pensare al modo in cui di solito festeggio questo giorno, perché quest'annoper me". "Mi rendo conto che si sta occupando di molte cose, ma. La prego di. Ho votato per la prima volta nel 2020 e ho votato per lei. Credo in lei. Ho ancora tante cose belle da fare con la mia libertà che lei può aiutare a ripristinare. Mi manca mia moglie! Mi manca la mia famiglia! Mi mancano le mie compagne di squadra! Mi uccide sapere che stanno soffrendo così tanto in questo momento. Vi sono grato per qualsiasi cosa possiate fare in questo momento per riportarmi a casa", ha scritto la Griner.La Casa Bianca, lunedì stesso, ha ribadito che "la Federazione Russa staBrittney Griner". "Il presidente Biden è stato chiaro sulla necessità di far rilasciare tutti i cittadini statunitensi tenuti in ostaggio o detenuti ingiustamente all'estero, compresa Brittney Griner. Il governo degli Stati Uniti continua a lavorare in modo intenso - utilizzando", ha dichiarato alla CNN la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson. "Il team del Presidente è in contatto regolare con la famiglia di Brittney e continueremo a lavorare per sostenerla", ha detto Watson, aggiungendo che il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il Segretario di Stato Antony Blinken "hanno parlato più volte con la moglie della Griner nelle ultime settimane e la Casa Bianca si sta coordinando strettamente con l', che ha incontrato la sua famiglia, i suoi compagni di squadra e la sua rete di supporto".La moglie della giocatrice delle Phoenix Mercury la settimana scorsa era tornata a lanciare un appello ai funzionari statunitensi, perché facciano tutto il necessario per riportare a casa la leggenda del basket. Nell'unica intervista rilasciata alla vigilia del processo alla moglie in Russia (il 1° luglio),si è seduta nello spogliatoio della squadra e ha chiesto un'azione più incisiva: "È molto, molto difficile. Questa non è una situazione in cui la retorica corrisponde all'azione – ha detto –. Devo purtroppo spingere le persone ad assicurarsi che, e quindi è stato ancor più difficile perché. Sono passati più di 130 giorni e la BG (come la chiama teneramente, ndr) non è ancora tornata".Griner, 31 anni, che ha giocato in Russia durante, è statain un aeroporto di Mosca, una settimana prima che le truppe del Cremlino invadessero l'Ucraina. Le autorità russe hanno sostenuto che aveva olio di cannabis nel bagaglio e l'hanno accusata di, un reato punibile fino a 10 anni di carcere. Venerdì 1° luglio è stata processata in un tribunale vicino alla capitale. I sostenitori di Brittney Griner e i funzionari statunitensi sostengono che sia stata detenuta ingiustamente e hanno chiesto il suo rilascio, mentre cresce il timore che venga usata comenel contesto delle crescenti tensioni tra Russia e Stati Uniti.