Calcio, il Barcellona avvisa i tifosi in Arabia Saudita: "Evitate il sostegno alla comunità Lgbt+"

E' polemica per l'pubblicato sul sito ufficiale dalin merito allee alin diverse situazioniche si recheranno in Arabia Saudita per assistere alladove i blaugrana affronteranno l'Osasuna in semifinale.Il punto che sta provocando vivaci discussioni in Spagna è quello che riguarda, cosa che sappiamo non essere molto 'apprezzata' nello stato arabo dell'Asia occidentale. Questo il messaggio comparso sul sito: "Si raccomanda rispetto e cautela nei comportamenti pubblici e nelle manifestazioni di affetto., compreso qualsiasi atto di natura sessuale, potrebbe avere conseguenze legali per gli stranieri. Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso e le manifestazioni di sostegno al gruppo Lgbtqia+, anche sui social media, possono essere motivo di sanzione". E dire che un anno e mezzo fa, il 28 giugno 2022, il Barcellonail Camp Nou a sostegno del movimento Lgbt+. Oltre ai comportamenti in materia sessuale, il monito del club catalano riguarda anche il: "Inoltre bisognerà evitare il consumo, la vendita o l'acquisto di sostanze stupefacenti e di alcol perché severamente punibili. Al di là degli stand riservati bisognerà inoltre rispettare le consuetudini ed evitare grandi assembramenti, soprattutto in luoghi pubblici o religiosi, perché sono vietate le attività che il governo considera contrarie alla quiete pubblica".Quello che fa riflettere è la presa di posizione così netta da parte della squadra di calcio spagnola visto che in passato il Barcellona è sempre stato a fianco della comunità Lgbt+ anche con varie iniziative. Evidentemente il club catalano, attraverso tutte queste raccomandazioni, preferisce. Vedremo come si comporteranno allora le(Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina) visto che tra il 21 e il 25 gennaio si contenderanno la Supercoppa Italiana proprio in Arabia. Non ci aspettiamo un atteggiamento diverso. Dopotutto già il fatto che le società accettino di giocare la competizione in uno Stato dove vari diritti non vengono riconosciuti, la dice lunga. La questione economica ha evidentemente un peso maggiore. Chissà se pubblicheranno anche loro un avviso ufficiale o se le raccomandazioni saranno più discrete.Come abbiamo accennato precedentemente, il Barcellona si è sempre schierato a sostegno della causa della comunità Lgbt+. Ma c'è stata una volta dove il club catalano ha pagato a caro prezzo il proprio. Non stiamo parlando in termini economici, ma bensì in termini di follower Instagram. Per parlare dell'accaduto bisogna tornare indietro al luglio 2023 quando i blaugrana, posizionandosi in favore della, irritarono una parte della sua immensa base social. Il club del Camp Nou fu uno dei 10 della Liga a postaremessaggi in appoggio alla festa della comunità Lgbt+: nei due giorni di "attivismo" 9 account persero follower, solo il Las Palmas riuscì a guadagnarli .Niente di grave anche perché a quei tempi l'account Instagram del Barça aveva più di 122 milioni di seguaci. La perdita fu dunque relativa: 439.661 follower in 48 ore. Unase teniamo conto che nella settimana precedente lo stesso account viaggiava a una media di 35.909 follower in più al giorno. Ad accorgersi della cosa fu il giornalista catalano David Saura, che postò i dati sul suo account Twitter avvisando il club. Che prese nota, e mostrò comunquenella battaglia in difesa della comunità Lgbt+.