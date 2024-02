Caso Lukaku, il razzismo non si placa negli stadi

La denuncia della sua agenzia

Razzismo negli stadi, un fenomeno che non conosce fine

Romelu Lukaku è statocoinvolto in. In occasione della prima semifinale d'andata tra Juventus e Inter, valida per l'accesso alla finale di Coppa Italia, le tifoserie italiane si sono macchiate di intolleranza razziale. L'attaccante nerazzurro, 29 anni, è stato chiamato, al, a battere il rigore decisivo per siglare un eventuale pareggio. Durante l'esecuzione, però, il calciatore è stato ancora bersaglio di cori e insulti . La sua esultanza, rivolta ai tifosi che lo avevano discriminato, è stata punita dall'arbitro Massa con il secondo cartellino giallo, provocandone l'espulsione.I fatti sono stati denunciati su Instagram da, presidente diche da anni gestisce l'immagine del calciatore belga. "Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e mi aspetto che la Lega condanni immediatamente il comportamenti di questo gruppo di tifosi della Juventus. Le autorità italiane devono sfruttare questa opportunità per affrontare il razzismo, piuttosto che punire la vittima dell'abuso. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso sentimento". Così il suo agente, che oltre a richiedere pene severe per gli autori del gesto lancia l'ennesimoalla creazione di unL'episodio occorso durante la partita traè solo uno degli innumerevoli casi di intolleranza nelle curve italiane. Il movimento calcistico, chiamato da anni a fronteggiare il problema delle, non ha mai affrontato la realtà dei fatti con la risolutezza necessaria per estirparlo definitivamente, nonostante alcune iniziative sociali sono solo alcuni dei calciatori colpiti dalle offese e dagliprovenienti dalle tifoserie avversarie, incapaci di limitarsi al sostegno della propria squadra. Unche si riflette troppo spesso sui campi da calcio, luoghi nei quali dovrebbero essere ile lai sentimenti dominanti, e none la