Chiara Valentini ed Emiliano Malagoli, l'amore corre in moto più veloce della disabilità

L’amore corre in moto più veloce della disabilità. E’ la storia di, romana, e didi Montecarlo di Lucca, entrambi 47enni: il prossimola coppia festeggerà il decimo anniversario. I due si sono conosciuti nel novembre di dieci anni fa sul circuito del Mugello in occasione della “”, competizione motociclista endurance alla quale entrambi partecipavano. Raccontata così sembrerebbe una love story come tanti. E, in effetti, lo è. Perché per entrambi la disabilità non è un limite o, più in generale, un fattore discriminante A quella gara al Mugello, Chiara,, partecipava dopo quattro anni di stop per un infortunio alla spalla, mentre Emiliano, che quest'anno ha conquistato il titolo, si cimentava nella stessa corsa come atleta disabile in seguito all'amputazione della gamba destra per un incidente stradale avvenuto nel 2011. “Quando ho saputo che quel giorno, in quello stesso circuito, c'era, sono andata subito a conoscerlo per complimentarmi con lui” racconta Chiara. Emiliano indossava una maglia con scritto “” e a fine gara Chiara gliela chiese in dono come ricordo.I due poi si sono ritrovati a correre nello. E tra un pit stop e l’altro è scoccata la scintilla, un amore che li tiene uniti ancora oggi. Ma non è solo laa rendere così speciale la coppia. “Abbiamo condiviso da subito il desiderio di organizzare uncon disabilità al fine di dare loro la possibilità di poter mettersi alla prova. Così, il 27 dicembre 2012, siamo partiti alla ricerca di sponsor: quello è stato il momento in cui è iniziata la nostra storia d’amore” racconta Chiara.Nella loro vita è arrivata poi, una cagnolina anch'essa “speciale” perché ha solo tre zampe, adottata in un canile: “salta, corre, gioca come tutti gli altri cani perché la disabilità sta solo negli occhi di chi la vuol vedere” aggiunge Chiara. La coppia ha anche fondato l'associazione “” per rimettere in sella persone con varie disabilità tra corsi, gare ed eventi di mototerapia. “Sono queste le soddisfazioni più grandi:”.