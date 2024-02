Ciclismo, Austin Killips è la prima donna trans a vincere un tour Uci

La prima transgender a vincere (e forse l'ultima)

La posizione della Federazione

Nel mondo del ciclismoè la prima donna trans a vincere un tour Uci: scoppia la polemica. Austin Killips, nato maschio a Chicago 27 anni fa ma nel frattempo divenuto femmina, è diventata la prima atleta transgender a vincere una gara del calendario ufficiale Uci. È accaduto al “” in New Mexico, prova di classe 2.2. L'atleta si è aggiudicata il titolo arrivando prima nella quinta e ultima tappa, vestendo anche la maglia di “” come miglior scalatore.Un successo che ha riportato alla mente quelli, nel nuoto, di Lia Thomas , altra statunitense. Ed ha riacceso le polemiche sulle atlete transgender che gareggiano in eventi femminili. L'ex ciclista Inga Thompson, tre volte alle Olimpiadi con il team Usa e vincitrice di tre argenti in altrettanti Mondiali su strada, è stata, sostenendo che l'Uci - la Federazione mondiale - sta “”. L'atleta 27enne di Chicago, che ha iniziato a correre nel 2019 e gareggia anche nel, ha scritto su Instagram: “Dopo una settimana di sciocchezze su Internet, sono particolarmente grata a tutti coloro che nello sport continuano ad affermare che Twitter non è la vita reale". E ha aggiunto: ". Sono grata per ogni opportunità che ho di imparare e crescere come persona e atleta insieme”.La 27enne èin assoluto a trionfare tra le donne e forse l'unica perché rischia di essere l'ultima Il suo successo ha riaccesosulla presenza di atleti maschi in pubertà e femmine in età adulta, con molti che ne stanno chiedendo l'esclusione dalle competizioni femminili. Dopo la vittoria, infatti, nel mondo delle due ruote si è arrivati addirittura a parlare di “”. Questa campana del dibattito ritiene, infatti, che una persona nata con unnon possa poi andare a competere con le donne. Tale campana sembra addiritturache questa potrebbe essere una scappatoia per raggiungere risultati discreti.La questione è chiaramente molto delicata e intacca l’animo di ognuno di noi e va a toccare campi che non fanno propriamente parte del, ma è evidente che pone una riflessione che non potrà essere rimandata a lungo. “E' l'equivalente ciclistico di Lia Thomas ”, ha ribattuto l'ex ciclista Thompson, intervistata dal “Telegraph Sport”. Lo scorso anno la nuotatrice Thomasdegli Stati Uniti (che poi le è stato tolto), dopo essersi classificata 554a a livello nazionale nella equivalente categoria maschile. “Abbiamo più di 50 donne transgender in questo sport. E quello che sta succedendo, nell'indifferenza, è che le. Abbandonano senza nemmeno provare più a protestare” ha sottolineato Thompson. Dura pure la reazione dell'argento olimpico canadese, per la quale la partecipazione della 27enne americana alla gara “”.L' Uci , con una nota, ha difeso le proprie regole , sottolineando che “si basano sullee sono state applicate in modo coerente”. La Federazione ha aggiunto che “continua a seguire” e che “potrebbe cambiare i propri regolamenti in futuro con l'evolversi di queste”. Alle atlete transgender era richiesto di abbassare i loroa 2,5 nanomoli per litro per un periodo di 24 mesi prima di competere in eventi femminili. Nel 2022 la Federazione è stata portata sotto i riflettori per la vicenda della britannica Emily Bridges , una delle concorrenti transgender di più alto profilo del ciclismo. Così la. E, infatti, ha portato il livello a 5 nanomoli per litro per 12 mesi. Ma, a quanto pare, non basta.