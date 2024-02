Ciclismo, svolta storica: Francesca Mannori prima presidente di giuria al Tour De France

"Il Tour è il sogno di tutti": l'emozione di Francesca

"Non deve esserci alcuna differenza tra uomini e donne"

Per la prima volta nella storia dele delle grandi corse a tappe una donna sarà. È partita infatti nei giorni scorsi, dall’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola diretta a Copenaghen, Francesca Mannori la Commissaria Internazionale fiorentina che presiederà la giuria dell’imminente Tour de France.Avvocato di professione per una società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale,. La sua nomina è arrivata a novembre: "A novembre l'(Unione Ciclistica Internazionale, ndr) in genere ci contatta e ci chiede la disponibilità per i vari eventi. A me hanno chiesto di arbitrare, da giudice capo, il Tour. Potevo dire di no?. Dei corridori, ma anche dei commissari". Bisogna ricordare che questa non è la sua prima volta al Tour visto che era già stata selezionata come componente della giuria nel 2017 e nel 2021. Francesca ha parlato anche della nascita della sua carriera come giudice Uci: ". Mio padre Antonio è giornalista, le corse mi hanno sempre affascinato. Sono nata nel 1973, il ciclismo all'inizio per me era Saronni contro Moser e così sono cresciuta, accanto a mio padre. A vent'anni sono diventata giudice Fci, ho fatto la giudice in moto,. Se mi aspettavo questa nomina?. E non posso mentire: il Tour è la sfida più grande, diversa da tutto il resto"Uno deidi Francesca è il raggiungimento della: "Credo che, in qualunque campo. La domanda da farsi è: quella persona, al di là del sesso, ha le qualifiche per il ruolo che ricopre? Adesso ci sono molte più donne commissarie ora rispetto a quando ho iniziato. Questo obiettivo è già stato centrato. Essere di esempio è sempre una cosa meravigliosa. E anche se il ciclismo resta uno sport per gran parte popolato da uomini,: non mi sono mai sentita fuori posto, né ho mai ricevuto frasi inappropriate. Né un corridore, né un direttore sportivo mi ha trattato in modo diverso in quanto donna". Non poteva mancare un riferimento alla tecnologia che è stata applicata, come negli altri sport, anche al ciclismo: "Quella delè stata unaanche per il ciclismo. Perché il nostro regolamento è cambiato molte volte, ora i casi da analizzare sono moltissimi, dalla posizione in discesa al lancio delle borracce fuori zona, dalle scie alle volate pericolose. Il giudice video si dedica a visionare le immagini tv e a segnalarci episodi sospetti. La decisione finale è sempre collegiale. Quello della giuria è, esattamente come quello di una squadra di ciclismo". Per il presidente delsi tratta di un incarico che Francesca merita per competenza, professionalità e passione, ed esprimo la grande soddisfazione a nome di tutto il Comitato”. Francesca, nonostante le forti pressioni, è tranquilla per l’incarico che la attende. “è quello che ha la competenza e la conoscenza del regolamento tale da. Che non ha dubbi nell’applicare le regole. Detto ciò, lo stesso regolamento va poi calato nella realtà e serve il giusto equilibrio per dialogare con tutti i componenti in gara. Ma di base. Senza di questo non ci può essere dialogo”. Al Tour de France saranno 15 i giudici più Francesca in qualità di presidente. Già 16 lo stesso numero dei corridori italiani presenti alla