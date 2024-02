Great Nnachi corona il suo sogno: a 18 anni avvia le pratiche per la cittadinanza italiana

"Sono maggiorenne e italiana": il coronamento del sogno dell'atleta

Il lungo percorso per ottenere il riconoscimento

Finalmente anche la campionessa di salto con l'astaha vinto la sua battaglia: al compimento della maggiore età scatta per lei la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana . Così dopo l'infermiera campionessa di boxe Pamela Malvina Noutcho Sawa , la lista di sportive diventate azzurre si allunga.Adesso che ha compiuto ifesteggerà, non solo per il compleanno, ma anche perché finalmente potrà avviare le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. La campionessa, dopo aver stabilito record su record, come i dieci titoli italiani, e dopo aver ottenuto l'consegnatele dal Presidente Mattarella di, coronerà il suo sogno: quello di diventare un'. "Ci ho pensato tanto, e quando mi sveglierò sarà il mio primo pensiero. Sono maggiorenne e italiana". Great dopo la bella notizia non riesce a trattenere l'emozione: "Chissà quante procedure dovrò svolgere in Prefettura intanto mi sono portata avanti in estate per essere più pronta possibile. Speriamo di ottenere la cittadinanza in tempi brevi.", ha dichiarato in un'intervista alla Stampa."Le mie origini sono nigeriane. Mia madre e mio padre sono nati in Nigeria, però mia madre 25 anni fa è venuta in Italian e quindi io sono nata qua", aveva dichiarato l'atleta l'anno scorso. L'avvicinamento all'atletica è avvenuto grazie alla scuola quando il suo talento viene notato dache la porta a entrare nelI risultati non tardano ad arrivare e sono sorprendenti. Nell'agosto 2019 salta 3,80 metri e batte il record della categoria cadetti e qui arriva ilnon avendo la cittadinanza italiana, non può essere considerato il nuovo record italiano di categoria. Per sanare questa situazione è intervenuto il consiglio della(Fidal), aggiornando il proprio regolamento e consentendo così anche ad atleti stranieri ma residenti in Italia, tesserati per una società italiana e che frequentino scuole italiane, di veder riconosciuta la propria prestazione al pari degli altri atleti del nostro Paese. Questo ostacolo purtroppo però rimane per le competizione internazionali. "Ho fatto il risultato minimo per i campionati europei e anche per i mondiali, però purtroppo non ci sono potuta andare perché non ho la cittadinanza italiana. Non posso fare né gli, né i, nient’altro che non siano i campionati italiani", aveva raccontato la giovane. Il suo allenatore, diventato per lei un secondo padre, nel 2021 espresse tutta la rabbia per la situazione incomprensibile: "Lei oggi è riconosciuta dalla(la federazione internazionale dell'atletica) come atleta italiana ma l’Italia non la riconosce come italiana e quindi il grandissimo problema è che non può gareggiare rappresentando il suo paese, quello di nascita, quello in cui ha vissuto, il suo vero paese. Non può vestire la maglia della. Quindi è relegata a fare le gare qui".