Insieme contro il razzismo, da Coverciano il messaggio delle Azzurre

Razzismo, un problema del calcio italiano

Il logo dell'iniziativa

Le ragazze allenate da, Ct della rappresentanza nazionale in ritiro a Coverciano, hanno voluto lanciare un importante messaggio sociale a favore dellae alle discriminazioni. Il progetto, avviato dalla Federazione nel 2022 e rinnovato anche per l'anno corrente, ha riscosso grande successo, testimoniando la compattezza di tutto il comparto calcistico italiano contro l'intolleranza . La squadra, che in questi giorni sta preparando l'amichevole contro lain programma martedì 11 aprile alle 16,30, ha scelto di dedicare alcuni momenti di riposo alla diffusione di un importante, giunto alla seconda edizione e destinato a diventare punto cardine delle attività di sensibilizzazione del movimento calcistico nazionale. Il progetto, vede la partecipazione di tutte le Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti), delle Componenti Tecniche (Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), dell'Associazione Italiana Arbitri, ma anche dei Settori (Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico) e delle Divisioni (Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale)., è l'obiettivo che gli ideatori dell'iniziativa si sono prefissati al momento della sua ideazione. E la campagna sta riscuotendo numerosi successi e moltissime adesioni, individuali o di gruppo. Un'iniziativa lodevole che mira a contribuire all'eliminazione di un problema che pervade da troppo tempo il calcio italiano, quello dele dell'intolleranza. Numerosima anche intere tifoserie, diventano troppo spesso oggetto di epiteti e cori offensivi da parte dei supporter avversari, che fanno leva sull'dei giocatori o sul colore della loro pelle. Maignan Lukaku , Osimhen, così come Folakemi Sule del Vicenza, sono solo alcune delle stelle del nostro campionato che nel corso delle loro carriere hanno subitoa causa delle proprie origini. La campagna, parte integrante del Piano Antidiscriminazione Figc, vede la partecipazione di partner istituzionali del calibro dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come della[caption id="" align="aligncenter" width="730"] La locandina dell'iniziativa (FIGC)[/caption] Il progetto indossa un'inedita veste graficala quale sfrutta l'unione di ciano, magenta, giallo e nero per simboleggiare l'uguaglianza tra le diverse etnie a partire dai. Ogni tipo di pelle, essendo una combinazione degli stessi colori in quantità diverse, ha di fatto la stessa origine. È questo il messaggio promosso dalla Federazione, che ritiene la sensibilizzazione una delle priorità del movimento calcistico nazionale.