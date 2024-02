L'ambasciatore dei Mondiali in Qatar: "L'omosessualità è una malattia mentale"

"Imparerebbero qualcosa che non va bene"

Le replica all'ambasciatore

Cominciamo bene. I Mondiali di calcio in Qatar non sono ancora iniziati ma l'edizione passerà alla storia sicuramente per essere la più tormentata di sempre. Dopo le proteste sul mancato, delle persone Lgbtq+ e delle differenti, assieme alle accuse di aver comprato migliaia di tifosi con biglietti e soggiorni gratuiti a patto che cantino, applaudano e sventolino le loro bandiere, arriva anche l'di, ambasciatore dei Mondiali di calcio in Qatar.Durante un'intervista rilasciata alla emittente televisiva tedesca Zdf, l'ambasciatore si è lasciato andare ad una frase di poco gusto: "L'è haram (in arabo significa "proibita"). È proibita perché èDurante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo deiLa cosa più importante è la seguente: accetteremo tutti coloro che verranno nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole". Khalid Salman ha puntato il dito contro "i problemi con i bambini che vedono i gay, allora imparerebbero". L'intervista è stata subito interrotta dal portavoce del comitato organizzativo dei Mondiali e il giornalista tedesco Thorsten Benner ha provato a controbattere, senza esito, le farneticanti dichiarazioni dello sceicco condividendone il contenuto sul suo profilo Twitter: "How welcoming" / "Che benvenuto".In pochissimo tempo è arrivata anche la replica della ministra dell'Interno della Germania,"Dichiarazioni del genere sono terribili e anche per questo stiamo lavorando affinché in futuro la situazione possa migliorare anche in Qatar". Bisogna ricordare che l'in Qatar è severamente vietata e la pena può essere fino a sette anni di prigioneNonostante questo, l'emiro Al-Thani a fine settembre aveva fatto sapere che tutti i membri delladurante i Mondiali di calcio mentre la Fifa, fece sapere che le bandiere arcobaleno, simbolo della comunità LGTB, sarebbero state autorizzate nelle vicinanze degli stadi. Ma si sa, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e forse qualche. Protesta chissà, forse da parte di quelle nazionali che a parole si impegnano a schierarsi nella