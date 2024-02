“Lukaku è un ne***tto”. Il giornalista Furini insulta in diretta tv il calciatore

Commento razzista: il fatto

Lukaku è un ne***tto. Il colore della pelle nuovamente utilizzato come strumento di discriminazione. E' accaduto a Telelombardia , durante una delle trasmissioni di dibattito sul calcio in ondail giornalista Luigi Furini ha definito“un ne***tto”. Gli altri ospiti presenti in studio hanno subito chiesto al collega di chiedere scusa e rinnegare l’nei confronti dell’attaccante belga, ex Inter e prossimo al trasferimento alla Roma.Furini però si è rifiutato di ritrattare e di fronte alla sua resistenza a scusarsi è statodopo qualche minuto. Poi è intervenuto anche il direttore di Telelombardiache ha promesso “provvedimenti immediati”.Il commento razzista sudurante il programma di calcio e l’ospite viene espulso dalla studio tv. È successo a Telelombardia nel corso di ‘Qui studio a voi stadio’ con il giornalista Luigi Furini che ha definito “negretto” l’ex giocatore dell’Inter. “Avete illuso il neg..., poverino”, ha detto riferendosi alle trattative che non hanno portato l’attaccante belga alla Juventus. Alla frase è seguito unmentre il conduttore diceva: “Ha un nome e un cognome, basta”.Furini è stato quindi allontanato dopo il commento razzista su Romelu Lukaku durante il programma di calcio ‘Qui studio a voi stadio’. “Avete illuso il neg..., poverino”, ha detto riferendosi alle trattative che non hanno portato l’attaccante belga alla Juventus: il direttore dell’emittente Fabio Ravezzani ha stigmatizzato quanto avvenuto su X (ex Twitter). “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia) - tuona - . Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili i provvedimenti immediati”.che Lukaku è oggetto di commenti razzisti. Sempre su Telelombardia, nel 2019, un altro ospite,, cercando di tessere le qualità fisiche dell’attaccante, disse: “Questo nell’uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, oper mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Anche in quel caso arrivò il cartellino rosso da parte della tv. viene espulso dallo studio.è nato a Lungavilla (Pavia) il 29 gennaio 1954. A 24 anni è diventato giornalista professionista. Ha lavorato per diversi quotidiani, soprattutto per il gruppo L’Espresso per terminare con un prepensionamento nel 2012. Collabora con Telelombardia dove è ospite fisso della trasmissione sportiva QSVS. È tifoso dell’Inter. Per questo motivo forse ha il dente avvelenato nei confronti del giocatore belga che, in questa estate di calciomercato, ha rifiutato il ritorno in nerazzurro, flirtando con la Juventus.Il giornalista è stato protagonista in negativo della puntata del 25 agosto di QSVS, in cui si stava parlando del possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. Durante il dibattito, Furini ha definito l’attaccante belga un “ne***tto”, di fronte allo sconcerto di tutti i presenti in studio. Diversi ospiti hanno chiesto a Furini di scusarsi, ma lui non è tornato sui suoi passi ed è stato quindi espulso dallo studio per volontà del direttore e conduttore della trasmissione, che ha poi commentato l’episodio su Twitter.L'episodio fa seguito alla polemica accesa dal generale Roberto Vannacci. È stato lo stesso generale a riaccendere le polemiche nei giorni scorsi in un video nel quale parla della pallavolista Paola Egonu : “Quando vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all’etnia italiana non perché sono razzista ma perché da 8mila anni l’italiano stereotipato è bianco”. Un’affermazione non nuova all'ex capo dell’Istituto geografico militare, che già nel suo libro ‘’ ha scritto: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.