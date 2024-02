Maccarani, torna in pedana l'allenatrice "incubo" delle Farfalle: il lato oscuro dello sport

La vicenda

Il ritorno di Emanuela Maccarani

è di nuovo Direttrice tecnica Nazionale della sezione di ginnastica ritmica. Si vorrebbe sempre parlare diin termini di passione, fairplay, gioco di squadra invece si riapre uno dei capitoli più bui e controversi degli ultimi anni, che coinvolge giovani e giovanissime ragazze "messe sotto accusa" per questioni legate al loro peso. A comunicare il ritorno in pedana è stata lain una nota,in seguito al processo (in sede penale), ancora pendente, per le denunce per vessazioni e abusi psicologici riguardo al fisico di due ex ginnaste, che avevano frequentato l'Accademia di Desio dove l'allenatrice lavorava. La fisicità per un atleta è sicuramente importante, ma qual è il limite tra la giusta pretesa di un fisico da "gara" e l'eccesso di potere esercitato da un allenatore? Le pronunce sulla vicenda dell'ex campionessa Maccarani confondono ancora di più le idee.pluripremiate ginnaste italiane, hanno raccontato di venir pesate "in mutande e davanti a tutti". L'allenatrice scriveva il peso dell'atleta su un quaderno commentando con espressioni come:oppure "Davvero riesci a guardarti allo specchio". Corradini ha spiegato: “Mi pesavo anche 15 volte al giorno. Non avevo più forze e mi ammalavo. Avevo poco ferro." La compagna oltre ai disturbi alimentari ha confessato di averDa queste testimonianze scaturisce la denuncia per abusi psicologici da parte delle ex Farfalle nei confronti della loro tecnica. Il Tribunale federale Nazionale si è pronunciato in merito il 29 settembre 2023. Nell'arringa finale il procuratore federale,ha sostenuto: "Non c'è prova di un comportamento vessatorio nei confronti delle ginnaste, anzi se c'è stata una colpa da parte di Emanuela Maccarani è un 'eccesso di affetto' nei confronti di una di loro". Ha chiesto un'ammonizione per l'allenatrice che, secondoavrebbe potuto rischiare una multa, una squalifica o perfino laRossetti durante il processo è stato coadiuvato da Livia Rossi, procuratrice nazionale della procura generale dello sport, che durante l'udienza in merito alla pratica di pesare le campionesse prima degli allenamenti ha commentato così: “Stiamo parlando di une la disciplina, la ginnastica ritmica, richiede dei requisiti innanzitutto di natura fisica. E c’è anche il peso. Siamo in presenza di ragazze giovanissime che quando vengono selezionate per diventare atlete di livello nazionale. Ci vuole quindi anche una particolare forza mentale, una predisposizione e un forte autocontrollo per controllare periodi di forte stress”. Il Tribunale federale ha accettato le richieste del procuratore Michele Rossetti e il processo si è concluso con un'ammonizione perNella stessa data la giuria ha assolto l'assistente dell'allenatriceanche lei accusata da Basta e Corradini. L'inchiesta sportiva si conclude quindi con un drastico ridimensionamento della denuncia delle Farfalle rispetto alle accuse di: “Metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in esseree provocando in alcune ginnaste l’insorgere die psicologici”.Ieri, 14 dicembre, il Presidente della Federginnasticaha comunicato il ritorno di Emanuela Maccarani come Direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica, dopo aver consultato il presidente del Coni,e informato il consiglio direttivo federale.Nella riunione di ieri pomeriggio, che si è tenuta a Roma, non sono mancate però le polemiche di chi avrebbe preferito che si aspettasse la fine dell’inchiesta penale portata avanti dallaL’indagine per abusi, infatti, è stata avviata il 29 dicembre 2022. il procuratore Claudio Gittardi, non avendo ottenuto la possibilità di una seconda proroga, dovrebbe decidere a breve, entro metà febbraio, se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione per l’allenatrice e la sua assistente Olga Tishina. Nell'ottobre scorso Maccarani era rientrata anche nella Giunta nazionale del Coni.